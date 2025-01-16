Ayaklı Gazete’ye gönderdiği bir fotoğrafla ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, bazı kişilerin trafikte sorumsuzca hareket etmesi nedeniyle trafiğin alt üst olduğunu dile getirerek sitemlerini aktardı.

Vatandaşımız, “Fotoğrafta görülen bu aracın sahibi bugün (dün) öğle saatlerinde Metropol önünde bu şekilde park edip trafiğin içine etti. Kendilerine bu ulvi eylemlerinden dolayı saygılarımı sunarım!” diyerek, arabanın yarısının yolun içinde kalması nedeniyle sıkışan trafikteki sürücülerin bu araç sahibiyle akraba çıktığını ifade etti.

Ülkemizde trafiğin sıkışmasının en önemli sebeplerinden birinin de araç sürücülerinin uygunsuz park yapmaları olduğunu vurgulayan vatandaşımız, böyle sürücüler var olduğu sürece trafiğin kilitlenmesinin kaçınılmaz olduğunu kaydettiler.