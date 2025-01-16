Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız geçtiğimiz akşam Lefkoşa trafiğinde rast geldikleri fotoğraftaki durumu bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Fotoğrafta görüldüğü gibi KIBHAS’a ait bir otobüsün motor kısmındaki kapağının yola sarkılı şekilde yolculuk yaptığını ifade eden sürücü vatandaşlarımız “Bu araç ne kadar süreden beridir bu şekilde yolculuk yapıyor bilmiyoruz ama trafik güvenliğini tehlikeye atan bu sürüş umarız uzun sürmemiştir.” dediler.

Havalimanına yolcu taşıyan ve oradan alıp gidecekleri bölgeye götüren KIBHAS araçlarının bu şekilde bakımsız olmalarına anlam vermediklerini söyleyen duyarlı sürücülerimiz “Bu araçları kullanan sürücüler araçlarını hiç mi kontrol etmiyorlar? Bu kapak kopup yola düşse arkadan gelen sürücülere zor anlar yaşatacak veya kazaya sebebiyet verecek” diyerek böyle sorumsuzca sürücülük olamayacağını sözlerine eklediler.