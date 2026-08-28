Güney Kıbrıs’ta Stavros Malas başkanlığındaki özel bilimsel komitenin raporlarının, şap hastalığı krizinin ardından hayvancılığın 12 yıllık bir program temelinde yeniden yapılandırılmasını öngördüğü belirtildi.

Söz konusu planla ilgili raporların dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e sunulduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, raporların hayvancılığın yeniden yapılandırılmasını öngördüğünü yineledi.

Bunun 2027-2038 yıllarını kapsayan ve 610,92 milyon euro yatırım yapılmasını öngören uzun vadeli ve reformist bir program olduğunu kaydeden gazete, 84 binden fazla hayvanın itlaf edilmesinin yanı sıra süt üretiminde de çok büyük problemlere yol açan şap hastalığı krizinin yılların yapısal zayıflıklarını gözler önüne serdiğini ekledi.