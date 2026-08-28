Milli Eğitim Bakanlığı, güçlü ve güvenli eğitim ortamları oluşturma hedefi doğrultusunda Ulukışla İlkokulu’na beş yeni derslik inşa etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, depreme karşı risk taşıdığı belirlenen 3 derslikli binanın yıkılmasının ardından, okulun ihtiyaçlarına yönelik beş yeni derslik inşa edildi.

Ulukışla İlkokulu'nun derslik kapasitesi dokuza yükseltildi, yeni binayla birlikte öğrenci tuvaletleri tamamen yenilendi, okula engelli tuvaleti de kazandırılarak herkes için erişilebilir bir ortam oluşturuldu.

Yenileme çalışmaları kapsamında tüm sınıflar akıllı tahta ve iklimlendirme sistemleriyle donatıldı, ayrıca her öğrenci için kişisel dolap yerleştirildi.

Okulda güvenliğin artırılması amacıyla mevcut kamera sistemine 7 yeni güvenlik kamerası eklenirken, okul çevresi panel çitlerle çevrelendi. Gece güvenliğini desteklemek için ise okul bahçesine aydınlatma sistemi kuruldu.

Altyapı çalışmaları kapsamında su depoları ve elektrik sistemleri de yenilenirken, okul çevresinde de düzenleme yapıldı.

Öte yandan okulda yer alan tarım bahçesi çitlerle koruma altına alınarak damla sulama sistemiyle desteklendi, okul bahçesine altı yeni piknik masası kazandırıldı.