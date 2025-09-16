Reklam filmini çekecek olan ajansa hedeflerle ilgili yazılı brifing ile görevlendirme yapılır.

Amaç ürünü tecrübe etmesini sağlamak için tüketiciye verilmesi hedeflenen duygu selini oluşturmaktır. Yazılı brifingde ürün ile ilgili tüketici beklentisinin ne olması gerektiğinin çerçevesi de çizilir. Fonksiyonları ve fark yaratacağı unsurlar anlatılır.

Cumhurbaşkanı seçimi için başarının resmini ortaya koymak adına benzeri bir brifing yazsam ne yazardım diye düşündüm.

Kıbrıs Türküne: ‘’Biz Kıbrıs Türküyüz’’ bizim yaşam tarzımız, değerlerimiz, hoşgörü ve laiklik anlayışımız farklıdır diyebileceği aidiyet duygusunu yarat. Kıbrıs Türkü yalnız bırakıldığında tüm zorluklara rağmen gönül koymadan bu hassasiyetlerini Kıbrıs Türkü kimliğini unutmayarak sürdürdüğünün altını çiz.

Türkiye’ye: “Türkiye bizim kardeşimizdir, insan kardeşinin doğrularını alkışladığı, başarılarında sevindiği gibi aynı fikirde olmadıklarında da “kıvırtmadan” devlet terbiyesi içinde söyleyebilmelidir. Usulünce tartışma ortak akla ulaşmak için her zaman iyidir.

Kıbrıs sorununa çözüm arayışı ile ilgili: Çözümün adının ne olacağına odaklanma. Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün getirdiği zorluklara rağmen bireylerin yapmak istediğini gerçekleştirmelerinin önündeki engelleri aşacak çözüm vizyonunu ortaya koy. Öğrenciden, iş adamına, her kesimden vatandaşın Kıbrıs sorununa bağlı olarak günlük hayatındaki zorluklarını aşmak için mücadele edeceğinin sözünü ver.

Rum toplumuna: Üsluptan başla. Beylik söylemleri bir kenara koy. İlgili tüm taraflara üsluptaki değişiklikle mesaj ver. İlk mesaj içerikten ziyade üsluptaki değişiklik olsun. Rum toplumuna anlaşmaya olan faydayı gösterecek adımlar atmak için plan yap. Atacağın adımlarla Rum toplumunda anlaşma sürecine girmesi için baskı oluşturmayı hedefle. Rum devlet siyasetine izlediği politikadan çıkış için onurlu çıkış kapısını göster.

Devletin başı olarak Cumhurbaşkanın tarafsızlığı ve ulaşılabilir olmasının bir güvence olduğunun altını çiz. Yasalardan aldığı yetkiler içinde kalarak ama geçmiş teamüllerin gerekirse ötesine geçerek yeni dönemde kullanabileceği unsurları ön plana çıkart.

Ticari hayatta rafların ya da ekranın önünde her gün seçim olur. İş hayatında öğrendiğim ilk şeylerden biri bu olmuştur. Ürününüzün fonksiyonlarını ve tüketici olarak yaşayacağı tecrübeyi anlatmak sürdürülebilir başarıyı getirir. Bunu başarmak için de tüketicinin kafasının içine girebilmek onu anlamak lazım. Üründen başlayıp tüketiciye kadar uzanan bu analizi hakkını vermeden yapılan kampanya kuru bir gürültüden ibaret olur.

Toplumda oluşan duygu seline ve başkasının aklına ya da baskısına kapılmadan söylenenlerin bir bütün olarak mantıklı olup olmadığına ve doğurabileceği sonuçlarına bakıp karar veren seçmen patrondur. Koçan onun elindedir.

Tüm adayların yolu geniş ve açık olsun.