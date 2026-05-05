Hamitköy’de, sağlıksız koşullarda ve kaçak kesilen bin 395 kilo büyükbaş ve 70 kilo küçükbaş ete el konularak imha edildi.

Belediye ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerinin yurttaştan gelen ihbar üzerine Hamitköy mandıralar bölgesinde yaptıkları ortak operasyonda B.S.’ye ait mandırada A.S tarafından veteriner hekim denetimi dışında, sağlıksız koşullarda, mühürsüz ve kaçak olarak kesildiği tespit edilen bin 395 kilo (1,39 ton) büyükbaş ve 70 kilo küçükbaş hayvan etine el kondu.

LTB Çevre Sağlığı Şubesi Amiri Dr. Veteriner Hekim Erkut D. Özgöray, el konan etlerin, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde LTB Temizlik Şubesi ekipleri tarafından imha edildiğini kaydetti.

Özgöray, toplum sağlığını tehlikeye sokabilecek bu etlerin imhasının yanı sıra ilgili şahıslara toplamda 2 asgari ücret para cezası kesildiğini belirtti.