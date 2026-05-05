Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, 4 aydır hükümetten ödeme alamadıklarını savunarak, sorunların çözümü için hükümete çağrı yaptı. Topaloğlu, öğrenci taşımacılığının durdurulabileceği uyarısında bulundu.

Kar-İş Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Topaloğlu, öğrenci taşımacılığında yaşanan sıkıntıları “sektörün çöküşü” olarak nitelendirerek, taşımacılık sektörünün sürdürülemez bir noktaya geldiğini savundu.

“4 aydır tek kuruş ödeme yapılmıyor. Esnaf da çalışan da tükenmiş durumda.” diyen Topaloğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova’yı da eleştirerek, “Gerçek ortada: ödeme yok, çözüm yok, irade yok” ifadelerini kullandı.

Artan yakıt, bakım ve personel maliyetlerinin taşımacılar üzerinde ciddi yük oluşturduğunu ileri süren Topaloğlu, sektörün ağır şartlar altında ayakta kalmaya çalıştığını ve bilinçli şekilde çıkmaza sürüklendiğini iddia etti.

Ödemelerin yapılmamasının zincirleme iflaslara yol açabileceğini ileri süren Topaloğlu, bu durumun öğrenci taşımacılığını da aksatabileceği uyarısında bulunarak, hükümete eleştiriler yöneltti.

Topaloğlu, 1 Mayıs’ta yapılan açıklamaları da eleştirerek, “Emekçinin hakkı kürsülerde süslü sözlerle değil, zamanında ödenerek teslim edilir. Aksi, emek sömürüsüdür” dedi.

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB), öğrenci taşımacılığı hizmeti veren esnafın uzun süredir hak ettiği ödemeleri alamadığını savunarak, gecikmiş ödemelerin ivedilikle yapılması çağrısında bulundu.

KTTTB Başkanı Bekir Beksan Akandere, yazılı açıklamasında, eğitim-öğretim döneminin sonuna yaklaşılmasına rağmen taşımacıların alacaklarının ödenmemesini “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Akandere, taşımacılık sektörünün eğitim sisteminin kesintisiz işlemesini sağlayan temel unsurlardan biri olduğunu, her gün binlerce öğrencinin güvenli şekilde okullarına ulaştırılmasının büyük sorumluluk ve ciddi maliyet gerektirdiğini kaydederek, sektör mensuplarının tüm zorluklara rağmen hizmet vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Akandere, “Ancak gelinen noktada bu sabrın karşılığı alınamamıştır. Aylar boyunca yapılacağı ifade edilen ödemeler sürekli ertelenmiş, verilen artış kararları ise hızla yükselen maliyetler karşısında etkisiz kalmıştır.” dedi. Akandere, akaryakıt, personel giderleri ve genel yaşam maliyetlerindeki yükselişin ardından son dönemde seyrüsefer ücretlerine yapılan yüzde 40’lık artışın “sektörü çıkmaza sürüklediğini” söyledi.

Taşımacı esnafın hak ettiği ödemelere ulaşabilmek için Maliye Bakanlığı nezdinde bekletildiğini ileri süren Akandere, bunun sektörde hem ekonomik hem de psikolojik mağduriyet yarattığını ifade etti. Taşımacıların herhangi bir ayrıcalık talep etmediğini kaydeden Akandere, şöyle devam etti:

“Talep edilen tek şey, verilen hizmetin karşılığı olan ödemelerin zamanında ve eksiksiz yapılmasıdır. Bu çerçevede yetkililere çağrımızdır: Gecikmiş tüm ödemelerin ivedilikle yapılması, artan maliyetler ve özellikle seyrüsefer ücretlerindeki artış göz önünde bulundurularak sektöre yönelik destekleyici adımların atılması, taşımacılık esnafının daha fazla mağdur edilmemesi adına somut ve kalıcı çözümler üretilmesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Aksi takdirde, sektörün bu şartlar altında hizmet vermeye devam etmesi mümkün olmayacak; yaşanacak aksaklıkların sorumluluğu ilgili mercilere ait olacaktır.”