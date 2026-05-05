Mecliste dün Muhaceret Yasa Tasarısı Tasarısı'nın ivediliği onaylandı.

Başbakan Ünal Üstel, ülkedeki kayıt dışı yaşamla ilgili son zamanlarda büyük önlemler aldıklarını, 2026 yılında, 20 Nisan’a kadar yaklaşık 2 bin 200 kişiyi liman kapılarından geri gönderdiklerini açıkladı. Üstel, ülkede kayıt dışı bir kişi bile kalmaması amacıyla bu yasal düzenlemeyi yaptıklarını da kaydetti.

Başbakan, ayrıca yakalanarak sınır dışı edilen yaklaşık 200 kişinin de deport edilerek yurt dışına gönderildiğini söyledi.

Üstel, yükseköğretim alanında da yeni bir denetim mekanizması kurulduğunu anlattı. Geçmişte üniversitelerde ve yükseköğretim alanında yeterli kontrol bulunmadığını belirten Üstel, YÖDAK ile yapılan protokol sonrası öğrencilerin durumunun daha yakından izlenmeye başlandığını ifade etti.

Buna göre, üniversiteye kayıt yaptıran bir öğrenci iki yıl üst üste okula gitmezse, bu durumun Polis Muhaceret ve İçişleri Bakanlığı tarafından görülebildiğini ve gerekli işlemlerin başlatıldığını söyledi. Üstel, bu sistemle ülkede kayıt dışı kişi kalmamasının hedeflendiğini kaydetti.