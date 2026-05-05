Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, iş kadını ve 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın açıklamalarına yanıt verdi.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Sayın Sibel Tatar’ın açıklamasını okudum. Kendisiyle Genel Sekreterimizin ilk açıklamasında da doğruladığı üzere bir süre önce görüştüm, ülkenin ve siyasetin geleceğiyle ilgili konuları ele aldık, karşılıklı olarak ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili ortak kaygılarımızı paylaştık. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Basınımızın bu konulara olan ilgisini anlıyorum ve saygıyla da karşılıyorum ancak bu konuların basın üzerinden tartışılmasını doğru bulmam. Yapılan görüşmelerde herkes kendi söylediğinden sorumludur, karşı tarafın bu söyleneni nasıl algıladığından değil...Bu nedenle Genel Sekreterimiz Turgut Alas’ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada bir yanlış yoktur.

Kamuoyunda pek çok kişinin milletvekili adaylarımızı merak etmesi doğaldır, günü geldiğinde son sözü söylemeye yetkili olan Parti Meclisimiz kararını verdiğinde herkes adaylarımızın kimler olduğunu bilecek zaten.”