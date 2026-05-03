Stat: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Abdullah Genç, Arif Malek, Yalçın Kabacıklı

Değirmenlik: Hakkı Duvarcı, Ümitcan Babahan, Yasin Açıkel, Hasan Tulum, İlyas Barut, Kağan Görneçli, Arda Eren Metin, Osman Erbay, Şükrü Hilmi Erdoğan, Barkın Özaşık, Güvenç Sakallıoğlu

Maraş: Ali Yıldız, Hicabi Demir, Serkan Tebelleşol, Ahmet Alçıkaya, Barın Bozak, Çağın Alibey, Burak Karabacak, Emre Karaciğer, Erencan Kalkan, Ömer Kotbaş, Çağın Görkan

Goller: 4’ Şükrü, 38’ Arda Eren (Değirmenlik), 51’ Emre, 79’ Gazi (Maraş)

AKSA Birinci Lig’de 29. haftanın hem zirveyi hem de alt sıraları yakından ilgilendiren kritik karşılaşmasında Değirmenlik ile Maraş kozlarını Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda paylaştı. Maça hızlı başlayan Değirmenlik 4’de Şükrü ile öne geçti 1-0. Golden sonra da baskısını sürdüren yeşil-beyazlılar 38’de golcü isim Arda Eren ile farkı ikiye çıkardı 2-0. Devre bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda roller değişti. Play-Out hattından kurtulma hedefindeki Maraş, 51’de Emre ile farkı bire indirdi 2-1. Golden sonra da baskılı oyununu sürdüren Maraş 79’da Gazi ile beraberliği yakaladı 2-2. Maç da bu sonuçla tamamlandı. Bu sonuçla Değirmenlik takımı Süper Lig’e direk çıkma şansını kaybederken haftayı 53 puanla 3. sırada tamamlayarak bitime 1 hafta kala Play-Off oynamayı garantiledi. Maraş ise puanını 36’ya çıkararak haftayı 11. sırada Play-Out hattında tamamladı.