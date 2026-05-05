Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Haber Kıbrıs ekranlarında Muazzez Gazihan ile Haber ve Ötesi programında, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Çeler, Sibel Tatar’ın Halkın Partisi’nden adaylık teklifi aldığına ilişkin açıklaması üzerinden Özersay’ı eleştirerek, “Halkın Partisi ilk kez birilerini ortada bırakmıyor” dedi.

Programda, Sibel Tatar’ın Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas’ın açıklamalarına yanıt olarak yaptığı paylaşım gündeme geldi. Tatar, Kudret Özersay ile yaptığı görüşmede kendisine kontenjan adaylığı teklif edildiğini söylediğini belirtmişti. Çeler de bu gelişme üzerine yaptığı değerlendirmede, Sibel Tatar’ın ortada bırakıldığını savundu.

Çeler, Kudret Özersay ve Halkın Partisi’nin tutumunu eleştirerek, Sibel Tatar gibi kamuoyunda bilinen bir ismin böyle bir tartışmanın içinde yalnız bırakılmasının doğru olmadığını söyledi. Çeler, “Sayın Sibel Tatar’ı ortada bırakması kabul edilebilir gibi değildir” ifadelerini kullandı.

Zeki Çeler, Halkın Partisi’nin geçmiş siyasi tutumlarını da hatırlatarak, bunun yeni bir durum olmadığını savundu. Çeler, 4’lü koalisyon hükümeti sürecine işaret ederek, Özersay’ın geçmişte de benzer şekilde birçok konuda farklı söylemlerle hareket ettiğini ileri sürdü. “Yapmayacağım deyip yaptı, söylemedim deyip söyledi” diyerek Özersay’a yüklendi.

Çeler, Sibel Tatar’ın açıklamasının inandırıcı olduğunu düşündüğünü de açıkça dile getirdi. “Kadın yalan söyleyecek değil” diyen Çeler, böyle bir teklif yapıldıysa bunun açıkça kabul edilmesi gerektiğini savundu. Teklif yapıldıysa bunun doğal biçimde söylenebileceğini ifade eden Çeler, sonradan geri adım atılmasını doğru bulmadığını belirtti.