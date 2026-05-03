Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Yalçın Kabacıklı, Hasan Baldan
Çetinkaya: Mehmet Şakar, Ali Nazlıoğlu, Batuhan Calban, Orhan Çokbekler, Muammer Tip (Dk 84 Ahmet Can Tokmak), Gabrıel Bawa, Cemal Kurt (Dk 61 Mıchael Mert Annan), Fıdelıs Abba, Abdülaziz Köse, Yusuf Kondoz, Arda Emre Bekmezci.
Yenicami: Süleyman Çamlıca, Halil Uçar, Reşit Erişik, Hüseyin Arifoğlu (Dk 80 Koray Özteknik), Asrın Sönmez (Dk 90 Barış Kaya), Karan Sönmez (Dk 76 Alaattin Yavuz), Sangare, Tahir Gazi, Issa, Görkem Büyükaşık, Hasan Ömerpaşa (Dk 90 Laurent Mendy).
Kırmızı Kart: Dk 90+5 Arda Bekmezci (Çetinkaya).
Gol: Dk 18 Sangare (Yenicami).
Aksa Süper Ligin 29. Haftasında Çetinkaya ile Yenicami Atatürk Stadı’nda karşılaştı.
2.dk: Etkili gelişen Yenicami atağında Asrın’ın ceza sahası dışından vuruşunu önce kaleci Mehmet, sonrasında savunma uzaklaştırdı.
10.dk: Gelişen Çetinkaya atağında Gabrıel Bawa’nın vuruşunu kaleci Süleyman kontrol etti.
12.dk: Kalabalık adamla gelişen Çetinkaya atağında Abdülaziz’in vuruşunu önce kaleci Süleyman sonrasında savunma uzaklaştırdı.
13.dk: Etkili gelişen bir başka Çetinkaya atağında Arda’nın vuruşunu kaleci Süleyman kornere çeldi.
18.dk: Etkili gelişen Yenicami atağında ceza sahası dışından etkili vuran Sangare takımını öne geçirdi.0-1
45+1.dk: Çetinkaya kontra atağında aldığı topla ceza alanına giren Fıdelıs Abba’nın aşırtma vuruşu üstten auta gitti.
48.dk: Gelişen Çetinkaya atağında sağ kanattan yapılan ortada ceza alanı içerisinde Abba’nın kafa vuruşunu kaleci Süleyman kornere çeldi.
50.dk: Yenicami kontra atağında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Hüseyin Arifoğlu’nun vuruşunu savunma çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
69.dk: Kalabalık adamla gelişen Çetinkaya atağında Batuhan’ın ceza sahası içerisinde estetik vuruşunu kaleci Süleyman son anda kornere çeldi.
76.dk: Sol kanattan gelişen Yenicami atağında Issa’nın ortasında Hüseyin Arifoğlu’nun vuruşunu kaleci Mehmet önledi.
84.dk: Çetinkaya’nın kazandığı frikik’de Muammer’in direk kaleye gönderdiği topu kaleci Süleyman kornere çeldi.
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma Yenicami’nin galibiyeti ile sona erdi.