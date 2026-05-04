KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kılıf & Kılıf Pro Lig’de normal sezonun son haftasına girilirken, gözler yarın oynanacak kritik karşılaşmalara çevrildi. Playoff hattını doğrudan etkileyecek mücadeleler öncesinde ligdeki sıralama büyük ölçüde netleşmeye hazırlanıyor.

Mevcut puan durumuna göre Caesar Larnaka GB 11 maçta 10 galibiyetle liderlik koltuğunda bulunurken, onu 9 galibiyetle Akdeniz Spor Birliği takip ediyor. Üçüncü sırada 8 galibiyetli China Bazaar Ada yer alırken, Soyer Altınbaş Kıbrıs ise 7 galibiyetle dördüncü basamakta playoff potasında bulunuyor.

Alt sıralarda ise Çetinkaya, Base Basketball Kyrenia ve Soyer Egemen sezonun son haftasına daha rahat giren ekipler konumunda.

KRİTİK MAÇLAR YARIN OYNANACAK

5 Mayıs Salı günü oynanacak karşılaşmalar, özellikle playoff sıralaması açısından belirleyici olacak:

• 19.30 – RA 25 Spor Salonu: Ada Spor – Lefke Gençler Birliği

• 20.00 – Atatürk Spor Salonu: Soyer AKÜ – Akdeniz Spor Birliği

Özellikle Akdeniz Spor Birliği’nin karşılaşması, üst sıralardaki yerini koruyup koruyamayacağı açısından büyük önem taşırken, diğer mücadele de sıralamadaki olası değişiklikler için yakından takip edilecek.

PLAYOFF ÖNCESİ SON VİRAJ

Normal sezonun tamamlanmasıyla birlikte playoff eşleşmeleri kesinlik kazanacak. Takımlar, sezon boyunca ortaya koydukları performansın karşılığını almak ve şampiyonluk yolunda avantaj elde etmek için son kez parkede olacak.