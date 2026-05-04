Galatasaray'da, Mario Lemina'nın sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi.

Tecrübeli orta saha, Samsunspor maçına 11'de başladı. 32 yaşındaki futbolcu böylece, bu sezon tüm resmi mücadelelerde 32. kez sarı kırmızılı formayla 11'de yer aldı.

Gabonlu oyuncunun sözleşmesinde, bu sezon resmi maçların en az yüzde 60'ına 11'de çıkması halinde kontratının otomatik 1 yıl daha uzama maddesi bulunuyor.

Bu oranı ligin bitimine 2 hafta kala karşılayan Lemina, böylece 2026-2027 sezonun sonuna kadar Galatasaray'da kalacak.

Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon görev yaptığı 40 maçta ,2 kez fileleri sarstı, 2 gol pası verdi.