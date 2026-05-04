Kuzey Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB), öğrenci taşımacılığı hizmeti veren esnafın uzun süredir hak ettiği ödemeleri alamadığını savunarak, gecikmiş ödemelerin ivedilikle yapılması çağrısında bulundu.

KTTTB Başkanı Bekir Beksan Akandere, yazılı açıklamasında, eğitim-öğretim döneminin sonuna yaklaşılmasına rağmen taşımacıların alacaklarının ödenmemesini “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Akandere, taşımacılık sektörünün eğitim sisteminin kesintisiz işlemesini sağlayan temel unsurlardan biri olduğunu, her gün binlerce öğrencinin güvenli şekilde okullarına ulaştırılmasının büyük sorumluluk ve ciddi maliyet gerektirdiğini kaydederek, sektör mensuplarının tüm zorluklara rağmen hizmet vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Akandere, “Ancak gelinen noktada bu sabrın karşılığı alınamamıştır. Aylar boyunca yapılacağı ifade edilen ödemeler sürekli ertelenmiş, verilen artış kararları ise hızla yükselen maliyetler karşısında etkisiz kalmıştır.” dedi. Akandere, akaryakıt, personel giderleri ve genel yaşam maliyetlerindeki yükselişin ardından son dönemde seyrüsefer ücretlerine yapılan yüzde 40’lık artışın “sektörü çıkmaza sürüklediğini” söyledi.

-“Ödemeler zamanında ve eksiksiz yapılmalı, sektöre yönelik destekleyici adımlar atılmalı”

Taşımacı esnafın hak ettiği ödemelere ulaşabilmek için Maliye Bakanlığı nezdinde bekletildiğini ileri süren Akandere, bunun sektörde hem ekonomik hem de psikolojik mağduriyet yarattığını ifade etti. Taşımacıların herhangi bir ayrıcalık talep etmediğini kaydeden Akandere, şöyle devam etti:

“Talep edilen tek şey, verilen hizmetin karşılığı olan ödemelerin zamanında ve eksiksiz yapılmasıdır. Bu çerçevede yetkililere çağrımızdır: Gecikmiş tüm ödemelerin ivedilikle yapılması, artan maliyetler ve özellikle seyrüsefer ücretlerindeki artış göz önünde bulundurularak sektöre yönelik destekleyici adımların atılması, taşımacılık esnafının daha fazla mağdur edilmemesi adına somut ve kalıcı çözümler üretilmesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Aksi takdirde, sektörün bu şartlar altında hizmet vermeye devam etmesi mümkün olmayacak; yaşanacak aksaklıkların sorumluluğu ilgili mercilere ait olacaktır.”