Kanal T’nin eski direktörü ve Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas‘ın, “Her görüşme adaylık teklifi değildir” açıklamasına tepki gösterdi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay‘ın kendisinden bizzat görüşme talep ettiğini söyleyen Sibel Tatar, “üyeye gidilmeyecek şekilde kontenjan adayı” olarak kendisine adaylık teklifi yaptığını açıkladı

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Tatar şöyle dedi:

“HP Genel Sekreterinin açıklamasına cevap:

HP Genel Sekreterinin yapmış olduğu gerçekleri eksik, farklı yansıtan açıklamasından sonra açıklama yapmam şart olmuştur. HP Genel Başkanı Sn. Kudret Özersay ile kahve içip gelecek Genel Seçimden, Halk Partisinden konuştuğumuz doğrudur. Görüşme talebi bizzat kendisinden gelmiş, kahve ve sohbetin yanında üyeye gidilmeyecek şekilde kontenjandan bizzat kendisi tarafından şahsıma adaylık teklif edilmiştir.

“Gerçeğin Sesi”

Söz kürsüde yükselir,

Ama hakikat her zaman duyulmaz.

Alkışlar arasında kaybolur bazen,

En sade, en çıplak gerçek.

Oysa bilmek ister halk,

Eğilip bükülmemiş haliyle olanı…

Ne eksik, ne fazla,

Ne de süslenmiş yarın masalları.

Çünkü güven, ince bir camdır,

Bir kez çatladı mı zor tutar ışığı.

Ve her saklanan gerçek,

Biraz daha karartır yarını.

Dürüstlük, ağır bir yük belki,

Ama taşınmadığında daha da ağırdır.

Zira halkın terazisinde

En çok tartılan şeydir doğruluk.

Söyle o yüzden neyse hakikat,

Olduğu gibi, olduğu kadar.

Çünkü bir gün susan her gerçek,

Daha gür çıkar meydanlara.”

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Sibel Tatar, yaklaşık üç hafta önce HP Genel Başkanı Kudret Özersay’dan siyasi bir teklif aldığını açıklamıştı. Tatar, henüz karar aşamasında olduğunu belirterek siyasete sıcak baktığı yönünde mesaj vermişti.

Bunun üzerine HP Genel Sekreteri Turgut Alas, parti yetkililerinin görüşme talebi olan herkesle görüştüğünü, ancak bu görüşmelerin adaylık teklifi anlamına gelmediğini ifade etmişti.