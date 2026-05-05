KKTC Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 30 Nisan 2026 tarihli Devlet Piyangosu’nun 3 Milyon TL’lik çekiliş ikramiyesi dün teslim edildi.

‘48558’ numaralı bilete isabet eden 3 Milyon TL’lik büyük ikramiye, Lefkoşa’da ikamet eden Uğur Barani’ye çıktı.

İkramiye çeki Barani tarafından dün teslim alındı. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Mehmet Konar tarafından satılmıştı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 19 Mayıs’ta gerçekleşecek. 6 Milyon TL’lik büyük ikramiye için düzenlenecek olan çekilişin biletleri satışa sunuldu.

Öte yandan 3 Milyon TL’lik çekini teslim aldıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur Barani şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle Filiz Kolu'ya binlerce bilet içerisinden benim için en şanslı bileti seçtiği ve güzel dileklerinizi için siz dostlarıma çok teşekkür ederim. Şans aramaktan, bana çıkmaz, benim şansım yok, bu iş yalan dolan diyip de bilet almaktan vazgeçmeyin. Unutmayın, Size de çıkabilir.”