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GMO: “Gıda güvenliği etkin yasal düzenleme ve denetimle mümkün”

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GMO: “Gıda güvenliği etkin yasal düzenleme ve denetimle mümkün”
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Gıda Mühendisleri Odası (GMO), gıda güvenliğinin  sağlanmasının, bilginin, etkin yasal düzenlemelerin ve denetimlerin birlikte var olması ile mümkün olacağını kaydetti.
GMO Başkanı Beste Oymen, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Gıda Güvenliği Günü’nün hem gıda sektörü, hem de tüketiciler ile birlikte daha bilinçli ve sağlıklı bir toplum oluşturmayı gündemde tutmak için oldukça önemli bir fırsat olduğunu belirtti.
FAO’nun  bu yılki Dünya Gıda Güvenliği Günü için “gıda standartları hayat kurtarıyor” temasını seçtiğini belirten Oymen şöyle devam etti:


 “Gıdaları günlük yaşamlarında düzenli biçimde tüketen bireylerin, tükettikleri gıdaların üretim aşamalarını bilme, kontrol etme şansları yoktur. Bu standartlar gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi, insan sağlığına zararlı maddelerin belirlenmesi ve kontrolü ile gıda kalitesinin ve besin değerinin korunması ve tüketicilerin gıda etiketi bilgilerine güvenmesini sağlamaktadır. Standartlara hayat veren ise kontroldür. Ülkemizde güvenli gıda üretimi ve ithalatı için gereken denetimler, Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve belediyeler tarafından yürütülmeye çalışılsa da, uzun yıllardır gittikçe artan nüfus nedeniyle bu denetimler yetersiz kalmaktadır.”
 
Süt ve et ürünü imalathanelerini, tarımsal üretimleri denetlemekle yükümlü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında ve bağlı dairelerde "tek bir gıda mühendisi istihdamı sağlanmadığını" belirten Oymen, birçok belediyede denetimlerin konuyla ilgili uzmanlığı olmayan kişiler tarafından yapıldığını savundu.
 
Gıda mühendisinin istihdamı ve gıda üretimi ile uğraşan iş yerlerinin yerinde denetimini sağlayacak bir kamu politikasının  zorunluluk olduğunu vurgulayan Oymen,  Aksi takdirde kimin ne ürettiğinin bilinmediği, üretilen ürünlerin denetiminin yeterli olarak yapılamayacağını ifade etti.
Oymen, gıda mühendisleri olmadan gıda güvenliğinin olamayacağını vurguladı.
 
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