Her haber okunuşunda, her savaş görüntülerini ve füzeleri gördüğümüzde kendimize soruyoruz.

“Şu anda Ortadoğu’da devam eden savaş üçüncü Dünya Savaşı mı?”

Dünya haritasına baktığımızda, hemen hemen bütün komşu ülkeler savaş ve çatışma halinde. Şu veya bu şekilde her ülkenin ciddi nedenleri var savaşmak için. Bu boyutta olmasalar da, yine savaşıyorlar. Lakin bu kez Ortadoğu normal çatışmanın içinde değil. Adeta bütün Arap ülkeleri ve İsrail cehennem gibi. Hele bir Arap dünyası bir kenetlenseler, durum çok farklı olacak.

Esasında fesatın başı İsrail’dir. Önce İsrail Filistin savaşını başlattı, sonra da yuvarlanarak büyüyen savaşı komşu ülkelere yaydı. Ve hala devam ediyor. Sonra İsrail şımarık bir çocuk gibi komşu ülkelerin başına füze yağdırmaya girişti..

Şu anda İran-İsrail savaşı var. Öte taraftan Filistin’i da yoklamayı ihmal etmiyor. Öte taraftan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor.

Amerika Başkanı Trump, tarassut kulesinden dünyayı izler gibi, eli bu kazanın içinde döndürüp duruyor.

İsrail Amerika’dan destek almasa, yürek almasa bu savaşı devam ettirir mi? Ettirmez. Eski başkanı düşünün Biden ta Amerika’dan kopup geldi ve İsrail Başbakanı Netanyahu ona kucağını açarak “savaşa devam” dedi.

Lakin bu kez Trump’ın işi zor. Şimdiden Amerikan halkı sorguluyor Trump’ı. “Bu savaş niçindir ve biz Amerika olarak neden oralardayız?” diye soruyorlar.

Bu savaş yayıldıkça yayılıyor. Ortadoğu ülkelerinde nerdeyse taş taş üstünde kalmadı. Nihayet İsrail’in kafasına da İran tarafından füzeler atılmaya başladı. İsrail halkı da savaşı görünce ve yaşayınca, her halde Netenyahu’yu alaşağı etme noktasına gelecek.

Biliyor musunuz bu savaş bize neyi hatırlattı?

Bu savaş bize, New York’taki ikiz kulelerin yıkımını ve uçak faciasını. Amerika sordu mu ikiz kuleler neden yerle bir oldu, diye. Sorgulamıştır elbette ama Amerika hala uslanmadı. Kin, nefret, acımasızlık ne varsa üzerlerinde.

Elbet bir gün Ortadoğu’da bu savaşlar son bulacak. Yıkım, kendini ekonomik yönden de gösterecek. Bakınız dünya ekonomisi nasıl etkileniyor. Borsalar deniz dalgası gibi dalgalanıyor. Bu savaşlar hem ekonomiyi, hem de turizmi feci şekilde etkilemiştir.

Akdeniz’e sahili olan ve Akdeniz’in sıcacık denizinden, güneşinden ve kumsallarından yararlanmak isteyen turistlerle ve seyahat acenteleri, bütün rezervasyonlarını iptal ediyor. Dolayısı Akdeniz ülkelerine sahili olan ülkelerin bütün otelleri şimdiden kara kara düşünüyor.

Bakınız Amerika bu bölgede olan büyükelçilerini ve diğer birimlerini harıl harıl boşaltıyor. Kocaman bir göç hareketi başladı bile. Savaştan kaçıp kurtulmak da önemlidir. Uçak alanları darmadağın. Uçak alanları göç eden insanlarla dolu. Arabaları ile göç edenler karma karışık bir şekilde ve büyük bir telaşla o ortamdan kaçıyorlar. Araba kuyrukları zincir gibi.

Bütün tarih boyunca Amerikan Başkanlarından bazıları süikastlere kurban gittiler. Acaba ABD Başkanı Trump da bu savaşlardaki tutumu nedeni ile alaşağı edilir mi?

Binlerce masumca öldürülen insanların ahı nereye gidecek? Bir de Netenyahu’nun bir süikasta kurban gitmesi muhtemel. Sen acımasızca komşu ülkenin Cumhurbaşkanını öldürürsün ama bunun da bedeli ağır olur elbette. İran halkının içindeki kin ve öfke anlatılacak gibi değil.

Amerika’nın bu savaşı körüklemesi ve Ortadoğu’yu cehenneme döndürmesi, yeraltı kaynaklarına da dayanıyor.

Neylersiniz. Amerika ne, Ortadoğu nere? Petrol fiyatları aldı başını gidiyor.

Bu savaşın nedenlerini sorgulayacak pek çok neden vardır. Sadece masum halkın, kadınlar ve çocukların öldürülmesi insanlığa sığmadığını bilmeyen güçler, mutlaka karşılık bulacaklardır.

Allah savaşın dişleri arasında sıkışan masum insanları korusun demekten başka bir şey gelmiyor elden.