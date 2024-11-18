“Kıbrıs Türk’ü bin bir hile ve oyun ile şahsi menfaatleri uğruna bizi parçalamaya yeltenenlerin numarasına son vermiş bulunuyorsun!. Aynı yolu yürü, korkma!.”1954

“100 bin Türkün birleşmesini anlaşmasını birkaç zavallı ve aciz elin parçalaması hayalden öteye geçemez”. 1954

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Yeni bir yılın başlamasına sayılı günlerin kaldığı zaman dilimi içerisinde bulunuyoruz. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de kuruluşunun 41. Onur yılını da kutlamış bulunuyoruz. Böyle bir ortamda Kıbrıs konusunun da çözümü için az yolumuzun kaldığı sorgulanıyor. Buna koşut konunun çözümü konusunda yarım yüz yılı aşan sürede aynı noktalarda patinaj yapıldığı da biliniyor. Bu noktada İngiltere’nin de ayrı noktalarda patinaj yaptığı biliniyor. Karşımızdakilerin ise son yapılan Amerikan başkanlık sistemi sonuçlarından AKEL’e karşı yardım umduklarının unutulmaması gerekiyor. Konuya ilişkin olarak Rum siyasetçilerin de direnç göstermeyeceklerini de yinelemeyi gerekli kılıyor.

Tanınmamış devlet olmak bir eksiklik olsa bile bu direnci kırmak bizlerin elinde bulunuyor. Farklı düşüncelerimiz olsa bile el birliğiyle yaşamakta olduğumuz tanınmamışlık olgusunu kırması zor olmasa gerek. Çünkü zor oyunu bozuyor. Halkın oyları ile seçilmiş olanların bu konuda yol gösterici olacaklarına inanıyoruz. Devletin kurulması konusunda farklı düşüncelerde olanların bile bu yapı içinde seçilerek sorumluluk alanların başarılı oldukları yadsınamaz bir gerçektir. İçimizde yaşattığımız sevgi eksiklerimiz olsa bile devletimizin sonsuza dek yaşatılacağı inancındayız.

Bugünlere ulaşırken çekilen sıkıntıları yeniden yaşamak isteyen kişilerin olduğunu düşünmüyoruz. Farklı düşüncelerin olması Kıbrıs Türkünün zenginliği olduğunun da unutulmaması gerekiyor. Çıkılan hiçbir yolun tek düze olduğu söylenemez. İnişli çıkışlı engebeli yolları aşarak bu noktalara geldiğimizin unutulmaması gerekiyor. Türkiye’nin dışında bizlere hiçbir devlet yardımcı olmadığı için Anavatanımız eşsizdir. Böyle biline.

Türk Devletleri Teşkilatına Gözlemci üye olarak katılmış olmamızın tanınma yolunda ileri bir adım olduğunun unutulmaması ve bu yönlü çalışmalara ivme kazandırmamız gerekiyor. Türk Devletler Teşkilatı içinde gözlemci olmayı şimdilik başarılı olarak kabul edilerek Kıbrıs Türkleri olarak bizlere saygısızlık edenlerin de fazla zaman yitirmeden tanınma yolundaki saygısızlıklarına son vereceklerine inanmak durumundayız.

Bugüne değin her türlü tuzak ve oyunları bozarak ulaştığımız bu noktadan geri adım atmamamız gerekiyor mu ne…