Sn. Tufan Erhürman, dün katıldığınız bir 23 Nisan etkinliğinde yapmış olduğunuz konuşmada, çocuklara telefonla oynamak yerine, doğaya çıkmalarını, arkadaşlarıyla sokakta iletişim kurmalarını tavsiye etmişsiniz. İnşallah bu tavsiyeleriniz çocukların kulağına küpe olur…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde dün bölgeniz İskele’de yapılan kutlamalara katılıp çocuklarla bir araya gelmişsiniz. Galibam artık evinizde kalıp torun sevmeye başlayacaksınız. Zira çocuklara ilginiz çok güzeldi…

Sn. Fikri Ataoğlu, Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı’yı görevden alarak yerine Yılmaz Altunterim’i atamışsınız. Hayırdır bu ani görev değişiminin sebebi nedir?

Sn. Hüseyin Çavuş, hayvancılar ülkemizdeki şap hastalığı konusunda Tarım Bakanlığı olarak hızlı hareket ederek aşılamaya geçmeniz nedeniyle şimdilerde size duacılar. Zira Güney Kıbrıs’ta aşılamanın gecikmesi nedeniyle ve hayvan itlaflarından dolayı hayvancılar isyanda…

Sn. Hasan Hüda Ecer, takımınız Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde Gençler Birliği’ne elenmesine ne diyorsunuz? Bu elenmenin bedeli sizce kime yazılır?

Sn. Levent Kutay, motor tutkunuz nedeniyle son zamanlarda adeta gezgin olmuşsunuz. Dün katıldığınız İstanbul’daki motofest etkinliğinde acaba en çok hangi motoru beğendiniz? Herhalde bir tane sipariş vermişsinizdir…