23 Yıl Önce Bir Umut Yeşerdi: Ledra Palace Kapısı Açıldı!

23 Nisan 2003... Tarihi bir gün! Ledra Palace Kontrol Noktası’nın açılmasıyla Kıbrıs’ta adeta yeni bir dönem başladı.

Yıllar süren ayrılıktan sonra binlerce Kıbrıslı Türkler ve Rumlar, hasretle bekledikleri dostlarına, eski evlerine ve komşularına kavuşmak için kontrol noktasına akın etti.

Ledra Palace’ın açılması, sadece bir sınır kapısının açılması değil; umutların, barışın ve yeniden birleşme hayallerinin de kapılarını araladı.

(Celal Harun)

KRİZ YÖNETİMİNİN USTASI ÜNAL ÇAĞINER: Diğer yerel sektörlerimizi de arkasındaki vagonlar misali taşıyan lokomotif gücümüz turizmimizin yine kan ağladığı bir dönem… Kesin zamanı belli olmasa da, elbet bu küresel kriz de atlatılacak…

Ama atlatılırken hem fazla hasar almamak ve hem de krizlerden çıkış konusunda hafızaya yerleşecek deneyimler kazanmak gerek... Olası yeni krizler ve hatta hiç krizsiz dönemlerimiz için…

İşte ekip arkadaşlarımın da sağladığı malzemeye büyük dikkatle eğilerek haftalarca üzerinde çalıştığım ÜNAL ÇAĞINER biyografisi bu bağlamda hafıza oluşturması gereken deneyimleri de içeren toplumsal bir arşiv…

Akgünler, Acapulco, Tarsan, Kıbrıs Kargo ve hatta iş garantili Uluslararası Final Üniversitesi gibi örnek markaları yaratan büyük vizyonerimiz ÜNAL ÇAĞINER’in, hiçbir yatırımını tarihe gömmeden ve tek çalışanını bile işten çıkarmadan, tek çalışanına bile barınma ve iaşe sorunu yaşatmadan 2 yıllık pandemi dönemini nasıl atlattığının, dahası atlatmakla da kalmayıp yeni atılımlar için nasıl bir perende alanı olarak kullandığının başarı öyküleri de bu biyografinin kapsamında…

ÜNAL ÇAĞINER’in kriz yönetiminin de üstadı olduğunu anlatan bu biyografik kitap artık baskı aşamasında ve bu bağlamdaki teknik çalışmaları yürütülüyor..

Bugünün krizinin nasıl yönetileceğinin açıklamalarını ve ilhamlarını da içeren kitabımızın erken zamanda ve tam da çare ve yol arayışları içinde olduğumuz bugünlerde kriz masalarımızla ve okurlarıyla buluşabilmesini dilerim…

(Ahmet Tolgay)

NE KADAR OLDU?

▪︎ Güney Kıbrıs'a geçiş kapılarının 23 Nisan 2003'te açılmasıyla birlikte KC kimligine sahip KKTC yurttaşları, önceleri peynir, nescafe, et, cornflakes gibi ihtiyaçlarını, daha sonraları tatil, gezme ve eğlence dair pek çok ihtiyaçlarını Kıbrıs Cumhuriyetinden temin etmeye başlayalı;

▪︎ Bunca zamandı her geçişimizde sistemli trafiği, temiz çevreyi, parkları ve kurallara uygun yolları gördüğümüz zaman "u yavvolem, bu tarafta sistem ve devlet var sanki da" diye şaşırmaya devam edeli;

▪︎ Bir kısmımız belli bir süre Güneye geçmeyeli elleri, avuçları kaşınalı;

Tam 23 yıl oldu.

(Cenk Özdağ)

Son asırda Kıbrıs adası üzerinde yapılan en iyi iş, tam 23 yıl önce bugün yapılmıştı...

​Karşılıklı geçişlerin yıl dönümü kutlu olsun. Bu süre içinde geçişlerin çok daha kolay olacağı, engellerin daha fazla azaldığı bir dönem olmasını dilerim.

(Ahmet İlktaç)