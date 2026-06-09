Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı üretici vatandaşlarımız, ürettikleri bazı sebze ve meyvelerin satışlarından dolayı ellerine para geçmelerini beklerken hiçbir şey kazanamadıklarını dile getirerek, bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Özellikle son 6 ay içerisinde motorine yapılan zamlardan dolayı çok büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade eden üreticilerimiz, son 6 ay içerisinde yapılan zamların yüzde 40 civarına ulaştığını kaydettiler. Mazot ve diğer girdi maliyetlerine yapılan artışlara rağmen ürettikleri meyve veya sebzelerin fiyatlarının yükselmek yerine daha da düştüğünü söyleyen üretici vatandaşlarımız, “Geçtiğimiz yıl bu dönemde 35 TL kilosu sattığımız patatesi şu anda 30 TL’ye bile satamıyoruz. Marul, kavun, karpuz ve daha birçok ürünün fiyatları çok düşük” diyerek sitemlerini dile getirdiler.

Bu gidişle üretimden kopma noktasına geleceklerini söyleyen üreticilerimiz, günün sonunda işsizliğin artacağını sözlerine eklediler.