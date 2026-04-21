Sn. Ünal Üstel, hayat pahalılığı ödeneği ile ilgili yasa tasarılarını hükümet olarak komiteye geriş çekerek ülkedeki tansiyonu aşağı çekmeniz yerinde oldu. Ancak bu sürecin uzamaması çok daha iyi olurdu…

Sn. Özdemir Berova, Maliye Bakanlığı olarak ilk 3 ayda 12 kez ihaleye çıkarak iç borç alınmasına karşın, 3 ayda yerel bütçe gelirleri giderlere göre fazla verdiği açıklandı. Bu ne perhiz bu ne lahana derler…

Sn. Fikri Ataoğlu, turizm sektörü İran-ABD savaşı nedeniyle yaşanan akaryakıt sıkıntısından dolayı hem uçuşların tehlikeye girdiğini hem de rezervasyonların azaldığını ifade ediyorlar. Bu konuda Bakanlık olarak acilen turizmcilerle bir çalışma başlatmanız şart…

Sn. Hüseyin Çavuş, Tarım Bakanı olarak herhalde bir derin nefes aldınız. Zira bu yıl bereketli yağmurlar nedeniyle ülkeniz dört bir yanında tahıl üretimi üst düzeyde. İnşallah hasada kadar dolu gibi bir doğal afet yaşanmadan hasta yapılır…

Sn. Hasan Sadıkoğlu, bölgenizde yaşanacak 15 günlük su kesintisi nedeniyle İskele bölgesi vatandaşlarınızın mağdur olmaması için tankerlerinizi hazırlamışsınız. Kolay gelsin…

Sn. Zeeb Choudry, Kulübünüz China Bazaar Gençlik Gücü futbolda sezonun ilk kupası olan Kadınlar Kıbrıs Kupası’nı kazanırken, Süper Ligde ise şampiyonluk için geri sayıma geçildi. Hadi hayırlısı…