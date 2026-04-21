Maalesef savaş hız kesmiyor; belirsizlik devam ediyor. Petrol iki yukarı bir aşağı seyirde ama sonuç itibari ile iki ay öncenin 45% üzerinde. Jet yakıtı sorunu var uçaklar yerde i, havada olanlar da pahalı. Oteller boş maliyetler çok yüksek ve ileri dönük turist beklentisi nerdeyse sıfır. Türkiye Kıbrıs arası uçak bilet fiyatları astronomik. Sektörde işten çıkarma başladı. Turizmden sonra sanayi ve ticaret in de kan kaybı hızlanacak. Kısaca daralma işsizlik ve daha büyük kriz kapıda. Krizi konuşacak bir hükümet var mı? YOK .

(Dimağ Çağıner)

Annem dün düştü. Ambulansı aramışlar, almışlar, götürmüşler. Acilde beklerken ben gittim. Röntgen, mr, xray çekildi. Tamamdır gidebilirsiniz denildi. Ortopedi doktoru kimin nöbetçi olduğunu öğrenmem için telefonla 5 kişiyi aradım. Dedim doktor görmeyecek mi gerek yok dediler. Ayağı hiç açıp bakmadınız dedim, gerek yok her şey tamamdır, dediler. Ağrınız olursa bunu için, bunu sürün dediler gittik. Bugün aldım özel hastaneye götürdüm. Ayak kırık, bunu nasıl göremediler dedi doktorumuz. Ayak alçıda. Ben bunları yazdığım için kötü olacam ama birşey değil. Sağlık sistemini bu hale gelmesinde katkıda olan herkesin gözlerinden öpüyorum.

(Merter Refikoğlu)

İskele ve Gazimağusa bölgesinde yaşanacak uzun süreli su kesintisinin mümkün olan en az mağduriyetle geçirilmesi için radikal kararlar gerek. Normal kapasiteli su depolarıyla 15 günlük sürenin tasarrufla geçirilemeyeceği gerçeği çok sayıda kişi tarafından dile getiriliyor. Köylerde kalanların büyük çoğunluğunun kendi kuyulardan su sağlama şansı varken, şehir merkezleri bu haktan mahrumdur. Halk fahiş fiyatlarla su satacak tankercilerin insafına bırakılmadan, devletin bu durumu olağanüstü bir hal olarak değerlendirip, yaşamsal önemdeki suyun yerel kaynaklardan halka dağıtılması için yetkisini kullanmalıdır. Anayasa'nın 41. Kamulaştırma ve El Koyma maddesine göre kamu yararı için kaymakamlıklar ve belediyeler özel su tankerlerini bu sürede su dağıtımında kullanabilir.

(Gökhan Öztürk)

Kuralları olan İzin!

Meslek hayatımda bazı “ hatalar!” yapan öğrencilerime nedenini sorduğumda ;

“Annem Babam da beni bu kadar çok serbest bırakmasaydı! Ne aradılar ne sordular!.” Cevabını duymuşluğum az değil hani…

Kesinlikle çocuklarımıza güveneceğiz.

Ancak, belli kurallar koymaz, sorumluluk vermezsek ,aşırı izin verici ebeveyn olmanın da çocuğumuzun yaşamında zararlara yol açabileceği gerçeği de ortadadır…

(Eralp Şerifoğlu)

Kimseye gereğinden fazla saygı göstermeyiniz, çünkü aldığınız aile terbiyesi ile gösterdiğiniz saygıyı karşı taraftaki bir zayıflık olarak görebiliyor.

Yani herkese karşı iyi olmak zorunda değiliz, bu da bizi kötü bir insan yapmıyor!

O nedenle net bir çizgi çekmek ve herkese hak ettiği kadar saygı ve hak ettiği ölçüde karşılık vermek gerekiyor.

Hayatın öğrettiklerine ihanet etmemek lazım!..

(Ali Kişmir)