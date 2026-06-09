Sn. Tufan Erhürman, Maria Angela Holguin’in yaptığı açıklamalara göre 5+1 görüşmeler için hazırlıklar yapılıyormuş. Anlaşılan perde gerisinde bir şeyler kotarılıyor. Bu konuda Holguin size bir bilgi verdi mi?

Sn. Olgun Amcaoğlu, KTAMS’ın yaptığı piyasa araştırmasına göre açlık sınırı 44 bin TL’ye dayandı. Piyasayı ucuzlatmak için bir hamle yapmak şart. Bunun başında KDV’leri düşürmek geliyor herhalde…

Sn. Erhan Arıklı, hem Acapulco Kavşağı ile Dağyolu arası yol hem de Lefkoşa – Girne anayolunda yol kapaması trafiği olumsuz etkilemiş. Keşke bu kapamalar ayni döneme rast gelmeseydi…

Sn. Kudret Özersay, whatsup hesabınızın kapatıldığını açıkladınız. Bunu sizi susturmak için yapıyorlarsa, büyük bir hata içindeler…

Sn. Nazım Aktunç, Milli takım teknik direktörü olarak CONİFA Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaşmış olmanız nedeniyle başta siz olmak üzere tüm ekibiniz ve futbolcularınızı kutlarız. Göğsümüzü kabarttınız…

Sn. Betül Karayel, Fenerbahçe Kulübü’nün yeni başkanı ezici bir çoğunlukla Aziz Yıldırım oldu. Aziz Yıldırım’ın başkanlığı döneminde Galatasaray 4 yıl üst üste şampiyon olmuştu. Sizce Aziz başkanınız başarılı olur mu?