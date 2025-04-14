Sn. Ersin Tatar, siyasi kulislerde son günlerde konuşulanlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığınız konusunda geri adım atmanız konusunda bazı telkinler almışsınız. Kolay gelsin…

Sn. Ünal Üstel, Türkiye’den son zamanlarda giderek artan destek ile hükümet olarak birçok projeyi hayata geçirmeniz sizi oldukça mutlu ediyormuş. Ancak bundan sonrası işin daha zor tarafı gibi…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, bugün itibariyle okullarda gerek öğretmenler gerekse öğrenciler tarafından çeşitli eylemlerle disiplin tüzüğüne karşı harekete geçiliyor. Geri adım atılmaması durumunda eylemler artacak gibi…

Sn. Sinan Güneş, Meteoroloji Dairesi’nin kayıtlarında Nisan ayının ortasında Trodos Dağları’nda kar yağdığı ile ilgili kayıtlar var mı? Bu durum ilerleyen günler için havanın herşeye açık olduğunu gösteriyor herhalde…

Sn. Ahmet Savaşan, bakıyoruz da vallahi elinizden her iş geliyor. Maşallah paylaştığınız videoda hellim yapmayı da öğrenmişsiniz. Anlaşılan emekliliğinizde bu işi de yapacaksınız…

Sn. Katip Demir, Yeniboğaziçi Belediyesi sınırları içinde birçok bölgede çöplükler oluşturulmasına belediye olarak göz yummanız tepki topluyor. Özellikle Yıldırım-Sandallar arasındaki çöplüğün sürekli olarak yakılması bölge sakinlerini çileden çıkarmış…