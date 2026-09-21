Yenicami kulübü dün oynadıkları Mesarya maçının henüz ilk dakikasında Miracle’ın gördüğü kırmızı kart ile ilgili açıklamada bulundu.

Yenicami Ağdelen Kulübü’nün açıklaması şöyle:

Oyuncumuz Miracle’ın karşılaşma sırasında gördüğü kırmızı kartla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapma gereği duyuyoruz.

Maç sırasında rakip takım Mesarya S.K.’nin 99 numaralı futbolcusu tarafından oyuncumuz Miracle’a yapılan fiziksel müdahale sonucunda oyuncumuzun canı yanmış, sözlü olarak 99 nolu oyuncu f.ck off demiş ve bu durumun etkisiyle anlık bir tepki göstererek istemediğimiz bir söz sarf etmiştir.

Oyuncumuzun sarf ettiği ifadeyi tasvip etmediğimizi belirtmekle birlikte, Mesarya takımın 99 numaralı oyuncusunun her sene bu olayları özellikle yabancı oyunculara yaptığını ve sürekli ceza aldığını tüm kamuoyu bilmektedir.

Olayın yalnızca verilen tepki üzerinden değerlendirilmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Yaşanan olayın başlangıcında gerçekleşen fiziksel müdahalenin de dikkate alınması gerektiğine inanıyoruz.

Özellikle yan hakemin olayın tamamını değil, yalnızca oyuncumuz Miracle’ın verdiği tepkiyi görerek değerlendirme yapmış olması bizlerde soru işaretleri oluşturmuştur.

Ayrıca devre arası, sadece oyuncumuzun niçin atıldığını soru sorduğu için Teknik Direktörümüzü oyundan atması, yöneticimiz Mehmet Kasnağa gösterdiği kırmızı kart sonrası "yanlışlıkla kırmızı kart verdim ama kameralar çekiyor geri dönemem" demesi, Maç içinde de İsmail Ercan’ın sar kartlı Mesarya oyuncularına 2. Kartı vermemek için faul dahi vermediğini saha da olan herkesin kabul etmesi de gözden kaçmamalıdır.

Kulüp olarak hakem kararlarına ve futbolun disiplin anlayışına saygı duyuyoruz. Ancak adil bir değerlendirme yapılabilmesi adına olayın tüm yönleriyle, varsa maç görüntüleri incelenerek değerlendirilmesini talep ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Yenicami Ağdelen Kulubü Yönetim Kurulu