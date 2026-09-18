Trafik magandaları artık korkunç boyutta. Dün akşam toplantıdan çıktım Lefkoşa-Girne çift şerit yolun sol tarafında ilerlerken yolun sağ tarafından gelen bir aracı benimle mesafesi 30 m kala süratle onun arkasından gelen aracın benim ve diğer aracın arasından geçmeye çalışacağını fark ettim ve bankete düşerek bana ve beni geçmeye çalışan araca çarpmasını engelledim. Fark etmeye bilirdim bankete düştüğümde çünkü dümeni ani kırdım bir şey olabilirdim. Boğaz ışıklarına geldiğinde kırmızı ışıkta normal benim gibi yolunda giden araç durdu diğer suçlu maganda haklıymış gibi arabadan indi yumruk yumruğa sövmeler derseniz hiç sormayın. Dedim şimdi bunlar tabanca çıkarır zaten elim ayağım titrer yeşil yandı öndeki izleyecek meraklı bastım boru boru sürdüm kaçtım. Yani memleket maganda dolu…Allah tüketsin sizi artık. Güvenli ülkeyiz ya !!!!

(Gencay Eroğlu)

-Akaryakıta son 27 günde yüzde 20 zam yapıldı.

-Her zamdan sonra olduğu gibi sosyal medyada akaryakıt fiyatlarının Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile karşılaştırılması yeniden vizyona sokuldu.

-Bu tabi ki algı yaratmak için yapılan bir çalışmadır ve sanki da fiyatlar ucuzmuş gibi gösterilmeye çalışılyor.

-Bu tarz paylaşımlar yapılırken örneğin temel tüketim maddelerinin de fiyat karşılaştırılması yapılsaydı çok başarılı çalışmalar olurdu.

-Ancak artık "Bakınız akaryakıta zam yapıldı ama hala güneyden ucuzdur" çalışması bu ülkede tutmaz. Çünkü büyük çoğunluk kuzeydeki 1 kilo kıyma fiyatına güneyden 2 kilo alınacağını biliyor. Kuzeydeki 1 paket makarna fiyatına güneyden 1.5 paket alacağını biliyor.

-Türkiye konusunda söylenecek bir şey yok. Tanrı varsa eğer, Türk insanının yardımcısı olsun, çünkü durum felaket.

(Ufuk Çağa)

GÜNCELLEME:

Cumhurbaşkanını iade kararında, "anayasaya aykırılık" yaklaşımı yok.

Yerel seçimlerle, genel seçimlerin ayrı değerlendirilmesi isteği var...

Türkiye'deki değişikliği örnek göstererek, "bir sonraki seçimde kararın uygulanması" önerisi; seçime kısa süre kala değişiklik yapılmasını engellemek amacıyla bu öneri yapılmış...

Bu, anayasa mahkemesine götürme niyetinin olmadığını gösteriyor.

Kısacası, "bir sonraki seçimde değerlendirilsin" deniyor...

Açıkçası, "hukuki" değil, "siyasi" yaklaşımla geri gönderilmiş bir yasa...

(Hüseyin Ekmekçi)

MALTA’da on beş bin avcıya toplam 500, yazıyla BEŞ YÜZ Üveyik düşüyor. Sayı doldu, av anında kapatıldı. Bizde bir avcı günde on Üveyik vurabilir. Türkiye’de üç, Rum tarafında altı. Rumlar vurdukları her üveyiği anlık olarak ilgili kuruma bildirmek zorunda. Malta’da da durum böyledir. Ayrıca Rum tarafında bir avcı için sezon limiti (12) ve ulusal limit (15 bin 756) de var. Biz şimdilik böyle şeylere öyle uzağız ki… Son üveyiği de vurduğumuzda belki aklımız başımıza gelir de böyle uygulamalar düşünürüz…

(Mustafa Gürsel)