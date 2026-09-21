Mağusa Salamis Lions Kulübü ile Alzheimer Derneği iş birliğinde, Alzheimer hastalığına yönelik farkındalık oluşturmak ve toplumun bu konudaki bilgi düzeyini artırmak amacıyla “Kuzey Kıbrıs Unutmuyor! Alzheimer’dan Korunmak İçin Neler Yapmalıyız?” başlıklı bilgilendirme paneli gerçekleştirildi.

MAGEM Toplantı Salonu’nda düzenlenen panelde; Alzheimer hastalığının biyolojik temellerinden korunma yollarına, beslenmeden fiziksel aktiviteye, zihinsel ve sosyal yaşamın öneminden hasta yakınlarının yaşadığı süreçlere kadar pek çok konu, alanında uzman isimler tarafından ele alındı.

Alzheimer Derneği’nden verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Kerem Teralı, Alzheimer hastalığının yalnızca unutkanlıktan ibaret olmadığını vurgulayarak hastalığın biyolojik temelleri, risk faktörleri ve günümüzdeki tedavi yaklaşımları hakkında bilgiler paylaştı.

Doç. Dr. Nil Tekin, Alzheimer’ın temel belirtileri, demansa etki eden faktörler ve korunma yolları üzerinde dururken; sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, kaliteli uyku ve zihinsel-sosyal açıdan aktif bir yaşamın önemine dikkat çekti.

Uzm. Dyt. Fatoş Nadiroğlu ise beyin sağlığında beslenmenin rolünü ele alarak özellikle Akdeniz tipi beslenmenin önemini vurguladı.

Fizyoterapist Münevver Özakalın, hareketin yalnızca bedensel sağlığımız için değil, yaşam boyu öğrenme ve bağımsızlığımızı koruma açısından da taşıdığı öneme dikkat çekti. Özakalın, “Hareketin hafızası” kavramıyla, bedenin öğrendiklerini tekrarlarla koruduğunu ifade etti.

Alzheimer Derneği Başkanı İzlem Sönmez de derneğin sembolü olan parmak izinin anlamını paylaşarak derneğin Alzheimer hastaları ve yakınlarına yönelik çalışmalarını anlattı.

Panelde konuşan Mağusa Salamis Lions Kulübü Başkanı Bahar Gülnihal, Alzheimer’ın yalnızca hastalığı yaşayan kişiyi değil, aileleri ve tüm toplumu etkileyen bir süreç olduğuna dikkat çekerek, özellikle hasta yakınlarına “Yalnız değilsiniz” mesajını verdi. Gülnihal, konuşmasını panelin ana mesajı olan “Unutanları unutmayalım. Çünkü bazen bir insanın hatırlamadığı yerde, bizim sevgimiz onun yerine hatırlar.” sözleriyle tamamladı.

Bilgi, farkındalık ve dayanışmanın ön plana çıktığı panelin sonunda, katkılarından dolayı uzmanlara plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Tüm katılımcılara ise günün anlamını taşıyan “Unutanları unutmayalım” mesajının yer aldığı magnetler ve “Hasta Yakını Destek Kitapçığı” hediye edildi.

“Çünkü hatırlamak, bazen bir başkasına verebileceğimiz en büyük sevgidir” sözleriyle panelin kapanışında hep birlikte hatıra resmi çekildi.