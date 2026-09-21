Halkın Partisi (HP) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık ve Çevre Komitesi Başkanı Teksen Köroğlu, "KKTC’nin yüzölçümü ve mevcut taş ocağı yoğunluğu dikkate alınmadan yeni izinlerin gündeme getirilmesinin kabul edilemez” olduğunu belirtti.

Yazılı açıklama yapan Köroğlu, Değirmenlik’te mevcut taş ocaklarının yarattığı çevre tahribatı ortadayken yeni taş ocağı projelerinin gündeme getirilmesini eleştirdi.

“Doğanın geri dönüşsüz biçimde yok edildiğini görürken aynı bölgede yeni taş ocağı projelerini gündeme getirmek ne demektir? Yeni taş ocağı ihtiyacı hangi bilimsel ve kamu yararı gerekçesiyle savunuluyor?” diyen Köroğlu, meselenin yalnızca taş üretimi olmadığını savundu.

Yeni izinler verilmeden önce bazı soruların yanıtlanması gerektiğini belirten Köroğlu, “Ülkenin gerçekten daha kaç taş ocağına ihtiyacı var? Mevcut ocakların toplam üretim kapasitesi nedir? Çevrenin taşıma kapasitesi hesaplandı mı? Mevcut ocaklar etkin ve siyasi etkilerden bağımsız denetlenebiliyor mu? ÇED süreçlerine ilişkin toplumdaki güven sorunu giderildi mi?” diye sordu.

Ülkenin önce gerçek ihtiyacının belirlenmesi, mevcut ocakların denetlenmesi, çevrenin taşıma kapasitesinin ve halk sağlığı üzerindeki etkilerin bilimsel olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Köroğlu, bu değerlendirmeler “bilimsel, bağımsız ve şeffaf” biçimde ortaya konulmadan yeni taş ocağı ruhsatı veya izni verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Değirmenlik’teki mevcut çevre tahribatının artık bir uyarı olarak görülmesi gerektiğini belirten Köroğlu, “Doğayı tüketip sonra rehabilitasyon sözü vermek çözüm değildir. Artık yeni taş ocakları açmayı değil, mevcut taş ocaklarını nasıl yöneteceğimizi ve etkin biçimde nasıl denetleyeceğimizi konuşmalıyız.” ifadelerini kullandı.