Mahkeme binasının açılış töreninde Tufan Hoca ellerini duanın yarısında açmış.

Halbuki, Mustafa Akıncı, İstanbul Hava Limanı açılışında , dua boyunca ellerini açmış.

DUA ETMEK YANLIŞ BİR ŞEYMİ !!!

Hepiniz. Cenazelerde Dua etmezmisiniz. Veya sıkıntılı anlarınızda Allah'a yalvarmaz mısınız.

Bilime meraklı ,ve araştırmacı kişiler, Evrendeki Makro dengeler ile, maddedeki Mikro dengeleri, madeden ,maddeye ve maddeden enerjiye dönüşümleri incelediğinde ,....

Veya bir karıncanın yuvasına bir buğday tanesini taşıyıp, çimlenmesin diye de ikiye böldüğünü gördüğünde...

Veya bir arının sepetini polen doldurup, hiçbir mimarın yapamaycağı simetrik peteğınde bal yapmasına şahit olduğunda...

BUNLARI DÜŞÜNDÜĞMÜZDE ALLAHA İNANCIN BİR MANTIK SONUCU OLDUĞUNU ANLARIZ.

Ancak bazı İNANÇLI KİŞİLER, tarih boyunca güç elde etmek, hükmetmek için İNANÇ bütünlüğünü bozarak, farklı Dinler, Mezhepler, Tarikatlar kurmuşlardır.

Dinlerin temel felsefesi ve ögretisi aynıdır.

DİNLERDE ifrata kaçmamak, sembollerle, rituellerle, insanları ayrıştırarak, düşman etmemek gerekir Bunu yapmamak , İNANÇ birliğine TERSDİR. Dinleri ön plana çıkarıp , ifrata kaçmak yanlıştır.

Laiklik, İNANÇSIZLIK değildir. Dinlerin ifratını ve insanlığa vereceği ,zararı önlemek içindir.

Ateistler gelince, onların felsefe ve mantığa dayalı geçerli gerekçeleri nedir?

Bir cismin patlaması sonucu , evren oluşmuş. O cisim ,Nerden oluştu. Patlama dengesizlik yaratır. Makro ve mikro denge yaratamaz.Bu konuda CERN de hala uğraşırlar.

İncir çekirdeğini doldurmayan tartışmaları bırakıp, sorunların bizi boğmamasına odaklanalım.

(Yücel Dolmacı)

Solda ittifak arayışları belli ki stres yaratıyor. Bence herkes birinci turda adayını göstersin! Sonuç itibarıyla son 25 yıldır çoğunluk ikinci tercihini CB olarak seçmekte. Birinci tercihler birinci tura ikinci tercihler ikinci tura! Önemli olan sandığa gidilmesi! Eğer mevcudun devamını istemiyorsak tabii!

(Mete Hatay)

ATEİSTLİĞE DE YAKIŞMAZ: Gündem gereği kaydetmeden geçemem... Dualı bir ritüelde bulunduğu için KKTC'nin ana muhalefet lideri Tufan Erhürman'a kaç gündür saldıranlar, demediklerini bırakmayanlar var...

Dua, aleni ya da özel her toplumda, her ülkede inanca uygun biçimde vardır, durum ve usulüne göre uygulanır... Soylu bir dilek ve yakarış ritüelidir dua... Ateist topluluklar hariç...

Evet ateistlik de bir haktır, bir özgürlüktür, ama inanç sahiplerine, duaya duranlara saldırı felsefesi değildir asla.. Ateistlik de kaotik KKTC ortamında rezil edilmemeli...

Duaya karşı çıkmayı Atatürkçülük sanmak ise cehaletin ve bağnazlığın dik alasıdır... Ölüm yatağında yaşama veda ederken son tümcesi "Aleyküm selam" olan Mustafa Kemal Atatürk'ü törenlerde ve toplum içinde avuçlarını açmış dua ederken yansıtan çok sayıda görsel vardır... Kurduğu kurtuluş savaşı meclisinde saygın din adamlarına yer vermiş, onlarla birlikte fotoğraflarda görülmüştür..

Atatürk laiklik ilkesini kurumsallaştırarak devlet işleri ile din işlerini ayırmıştır, yani şeriatı reddetmiştir, ama kimsenin dinsel inancına baskı getirmemiştir... Onun öngördüğü din istismarcılarıyla mücadele etmekti... Atatürk'e karşı olanlar da dindar inançlılar değil, dinci şeriatçı cühela istismarcılardır aslında..

(Ahmet Tolgay)