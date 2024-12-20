Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak bizce 2025’te yapmanız gereken en büyük icraat trafikte düzenleme ve yolları iyileştirme olmalı. Zira her hafta trafiğe bir kurban verilmesi inanılır gibi değil…

Sn. Erhan Arıklı, dün bir gencimizi daha trafiğe kurban verdik ve böylece bu yıl trafikte ölen sayısı 49’a ulaştı. Eğer bu rakam sizi biraz olsun rahatsız ediyorsa istifa edersiniz. Zira ülkenin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı sizsiniz…

Sn. Özdemir Berova, 2025 Yılı Gelir Vergi dilimleri resmi gazetede yayınlanmış. Bu yayınlanan rakamlar geçtiğimiz yıla oranla ne kadar yükselmiş durumda? Herhalde enflasyon oranı kadar bir artış oldu değil mi?

Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak her yıl düzenlediğiniz Noel etkinliğini bu yıl gerçekleştiriyormuşsunuz. Ancak bu etkinliğe katılanlara da bağış yapma çağrısı yapmanız çok yerinde…

Sn. Emrah Yeşilırmak, dün öğle yemeğini Samanbahçe bölgesindeki bir restoranda Mağusa’dan iyi bir dostunuzla yemek yemişsiniz. Yemekte konu neydi acaba?

Sn. Serdar Denktaş, Fikri Ataoğlu ile birlikte geçtiğimiz hafta sonu eğlence mekanlarını gezmişsiniz. Sahneye çıkıp şarkı da söylemeniz ilgi çekti. Yalnız bazı şarkıların sözlerini unutmuşsunuz diye duyduk…