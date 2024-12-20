ACI İSTATİSTİK

Az önce öğrendim. Bu yıl içerisinde bu güne kadar trafik kazaları sonucu tam 49 insanı kayıp etmişiz.

Yani , 49 haftada 49 can kaybı

Yani haftada bir insan trafik kazaları sonucu ölüyor.

Aman dikkat!

(Bülent Dizdarlı)

Tüm maaş bordro mahkumları, sosyal sigorta emeklileri ve kamu emeklilleri, hayat pahalılığı odenegi konsolide olmadan maaşlara yansıtılmamasi için resmi gazetede yayımlanmıştır. Bu durumu herkes protesto etmelidir. Hükümet piyasayı denetlemeye ,yerine göre ve her mal TL yerine dövize endeksli satış yapıldığına göre biz Bordrolular ve emekliler maalesef gittikçe fakirlesecegiz. Herkes bu duruma karşı çıksın. Alınmış yasal hak nasilda geri alınır. KKTC Meclis Başkanlığına veya Sekreterliğine E-mail atın ,yazı yazın dilekçe gönderin .Unutmayın güç birlikten doğar. BİRİMİZ HEPİMİZ , HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN....

(Celal Harun)

Hayat pahalılığı ödeneği için yeni bir düzenleme yapıldı. Yıllarca özel sektörde örselenmiş sigorta emeklileri bir kez daha mağdur edildi.

Sigorta emeklilerini daha da mağdur etmenin anlamı ne? Asgari ücretin altında maaş alan çok sayıda sigorta emeklisi var. Önemli çoğunluğu da asgari ücret düzeyinde maaş alıyor.

Şu anda sigortalardan emekli 46 bin 284 kişi var.

Ekim 2024 verileri ile maaş ortalaması 38 bin 978 TL!

Bu yeni sistem iyi maaş alanı çok da bozmaz…

Ama dar gelirliyi, boğar!

Doktor, ilaç, bakıcı, telefon, elektrik parasına yetmeyen bir maaştan daha ne tasarruf yapılacak?

Sigorta emeklilerinin canını da alınız!

Kurtulunuz!

(Cenk Mutluyakalı)

Yöneticilerimiz uyuyor mu?

Hava yastıkları arızalı çıkan araçlar için birşey yapacak mısınız?

Kıbrıs’ın güneyinde büyük bir panik yaşanıyor. Binlerce aracın içindeki “Takata” marka hava yastıklarının arızalı olduğu saptandı.

özellikle “Honda” ve “Mazda” araçlarındaki bu hava yastıkları, Rum tarafında geri çağrılıyor, değiştiriliyor.

Arızalı hava yastıkları nedeniyle iki Rum gencinin araçları içinde ölmesinden sonra, Rum meclisi hafta başında arızalı yastık taşıyan araçların hareketini önleyen, alıkoyan bir yasa geçirdi.

Rum tarafında özellikle “Honda” açıklamalar yapıyor, araçları alıp arızalı yastıkları değiştiriyor.

Bizde hiçbir önlem ya da tedbir yok.

Adına “bakan” denilen kişiler, ya da siyasetçiler hiçbir şey söylemiyor.

Yoksa bizdeki araçlar, uzaydan mı geldi?

(Hasan Kahvecioğlu)

Facebook diyor ki"son 7 günde %100 daha az paylaşım yaptınız"

"E vallahi bu dünyanın farkında değil.Bu güne kadar paylaştım da ne oldu?Başım göğe mi erdi?Dünyanın her halini yazdık, memleketin hallerini yazdık, kime ne? Kime ne diye diye bende bana ne demeyi öğrenince bırak paylaşımı Facebooka bakmıyorum bile facebookcuk.

(Hüseyin Cumaoğlu)