Sn. Ünal Üstel, Meclis Başkanlığı konusunda yaşanan sıkıntılı süreci yaklaşık 40 gün sonunda geride bırakmanız sonrasında herhalde parti olarak 2025 yılı için neler yapılacak onun planlamasını yapıyorsunuz. Zira parti meclis üyeleri toplantılar yapıyormuş…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, sanayici ve esnafların geçtiğimiz günkü eylemlerinden anladığımız kadarıyla destek bekliyorlar. Acaba bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bir çalışmanız var mı?

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, deneyimli bir bakan olarak özellikle Ukrayna-Rusya savaşında yaşanan son gelişmeler neticesinde Orta Doğu’da da sıcak gelişmeler olmasını bekliyor musunuz?

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak yaptığınız yatırımlar bölge halkının beğenisini kazanmaya devam ediyor. Özellikle spor alanları ile eğitim alanlarına yaptığınız değerli yatırımlar size mislisiyle dönecektir…

Sn. Uğur Dereliköylü, iyi ilişkilerinizden dolayı ülkemizde konuk ettiğiniz Sındırgı Belediyesi başkan yardımcısı, muhtarlarını ülkemizi gezdirerek onları bilgilendirmişsiniz. Kolay gelsin…

Sn. Oshan Sabırlı, yurt dışından geri dönüşünüz sonrasında kısa bir gözlemlemeye müteakip önce yeniden medya sektörüne giriş yapmışsınız. Şimdi ise akademik çalışmalara başlamışsınız. Allah kolaylık versin…