Suça sürüklenen çocuk sayısı 1 yılda yüzde 69 artmış. 71 çocuk yargılanmış mahkemelerde, sadece son bir yılda…

Yoksul da olsanız zengin de fark etmiyor, evlatlarınız için “uyuşturucu” tehdidi var karşınızda…"

Ceza Davaları" 30 binden 48 bine yükseliyor, bir senede... İşçi de olsanız patron da sokaklar korkunç…

Böyle bir manzara varken ortada eğitim bütçesi yüzde 51, sağlık bütçesi yüzde 41 çoğalıyor ama 5 senede tek bir resmi müzakere yapmayan ve toplumuna hiçbir kazanım elde edemeyen "Cumhurbaşkanlığı" bütçesi yüzde 197 artırılıyor. Polisin bütçesi azalıyor, "Külliye" bütçesi artıyor.

Çok daha fazla camimiz var ama okullarda konteyner sınıflara doluşturuluyor çocuklar...

(Cenk Mutluyakalı)

Yılda 1500 yaban hayvanına hiçbir karşılık beklemeden yardım eden Taşkent Doğa Parkı'nı bu sabah arayarak 20 gündür bir yılanın ağaçta sıkıştığını ihbar eden Alkan Kilitkayalı isimli insan müsvettesi aradıktan 2 saat sonra sosyal medyadan açtığı canlı yayında bizi şovla suçlayarak defa kez kurumumuza bela yağdırdı... Devamında arayan arkadaşlara sadece ağza değil akla gelmeyecek hakaretlerde bulundu...

Biz mi standardları bu kadar yükselttik de insanlar Kilitkayadan ovanın içinden aradıklarında 2 saat içerisinde orda olmayınca kabul edilemeyecek bir durum olarak kabul ediliyor yoksa bazı insanlar gerçekten mi bu kadar akıl yoksunu?

Her zaman yaptığım bir düzeltme vardır; biz yaban hayatı ile uğraşmıyoruz - biz yaban hayatına yardım ederken, insanlarla uğraşıyoruz...

(Kemal Başat)

Kadın Öyküleri Derneği 4 yaşında…

Bu ülkedeki önemli bir zenginliği, geleceğe taşıma açısından son derece önemli bir görev yerine getiriliyor…

Bu ülkedeki kadın hareketi, onyıllardır devam ediyor.

Eşitlik, özgürlük ve demokrasi kavgasında kadının mücadelesi bu topraklarda gurur duyulacak düzeyde…

Yazılacak çok başarı hikayesine ilham olacak çalışmalar…

Tebrikler

Kitaplar, videolar, belgeseller…

Geleceğe bırakılan önemli bir arşiv… İsmi unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizin hatırlanması…

Gururla dinledik….

(Hüseyin Ekmekçi)

Her tarafı sattınız ṣimdide ahkam kesin bakalım ,ama gün gelecek sokağa çıkamıyacaksınız .

(Mustafa Emiroğluları)

Hastanelerimiz yetersiz, halk kamu sağlık kurumlarından, yeterli hizmet alamıyor, Okullar yetersiz çocuklar konteynerlerde eğitim alıyor ama olsun,

artık bizim de cumhurbaşkanlığı külliyemiz, sarayımız, parlemonto binamız, millet bahçemiz Camimiz var. Ne mutlu bize.

Ülke olarak önceliğimiz değil dedik protesto ettik nafile kimse tınmadı. T.C Devleti Hükümeti uygun gördü bize yaptı, şükran dendi.

2025 bütçesine fazladan 160 Milyon Lira kondu. Bu sadece sarayın Elektrik temizlik ve sigorta bedeli için. Daha nasıl giderler çıkacak kim bilir. Kim ödeyecek??? Vatandaş ödeyecek tabii ki, hepsi bizim cebimizden çıkacak. Evlatlarımız torunlarımız hepimizin geleceğinden çalınan, gereksiz lüks için gösteriş için harcanacak. Ben kabul etmiyorum arkadaş, o sarayı kullanacak olanlar ödesin.

6 yıldır Lefkoşa’ya yeni devlet hastanesi için projeyi yapamadık temel atamadık, 6 yıldır Güzelyurt’taki hastaneyi bitiremedik, 4 yıldır Girne’de betonarmesi bitmiş hastane binasını bitiremedik.

(Ahmet Özant)