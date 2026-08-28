Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, yerel seçimler öncesinde Lefkoşa’da örgütlerle buluşarak seçim sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi...

Metehan, Ortaköy, Göçmenköy, Hamitköy, Küçükkaymaklı ve Surlariçi örgütlerini ziyaret eden Üstel, UBP’liler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Üstel, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, hükümet ile yerel yönetimin aynı vizyon ve anlayış içerisinde çalışmasının başkentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Geçmişte UBP yönetimindeki Lefkoşa Türk Belediyesi döneminde hayata geçirilen icraatları anımsatan Üstel, mevcut belediye yönetiminin performansını eleştirdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin UBP yönetiminden çıkmasının ardından kentte yeterli icraat yapılmadığını savunan Üstel, UBP’nin belediyecilik anlayışı ile mevcut yönetim arasında belirgin bir fark bulunduğunu kaydetti.

Üstel, UBP’den sonra el değiştiren Lefkoşa Türk Belediyesi’nde bugüne kadar taş taş üstüne konmadığını ifade ederek, hükümetin göreve geldiği günden bu yana ülkenin ihtiyaçlarına yanıt veren bir icraat anlayışı ortaya koyduğunu belirtti.