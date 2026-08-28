Başbakan Ünal Üstel, FC Barcelona Academy’nin Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirmeyi planladığı futbol kampının iptal edilmesine tepki göstererek, “Bir çocuk futbol kampı bile Rum siyasetinin hedefi oluyorsa, ortada çok ciddi bir zihniyet sorunu vardır.” dedi.

Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, futbol kampının Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Rum Futbol Federasyonu ve aşırı sağcı ELAM’ın girişimleri sonucu iptal edilmesini, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Kıbrıs Türk halkına yönelik “tahammülsüzlüğünün yeni ve son derece çarpıcı bir örneği” olarak nitelendirdi.

Barcelona olayının “münferit olmadığını” belirten Üstel, Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşmasının, gençlerin uluslararası spor organizasyonlarına katılmasının ve üniversitelerin uluslararası başarı elde etmesinin engellenmeye çalışıldığını ifade ederek, “Bunun adı güven yaratmak değildir. Bunun adı Kıbrıs Türk halkını izolasyon altında tutma siyasetidir.” dedi.

“Ortada siyasi bir faaliyet yoktur. Ortada bir tanınma girişimi yoktur. Ortada Kıbrıslı Türk çocukların ve gençlerin dünyaca tanınmış bir futbol kulübünün akademisiyle buluşacağı bir spor etkinliği vardır. Ama buna dahi tahammül edemediler.” diyen Üstel, Rum Futbol Federasyonu’nun UEFA ve İspanya Futbol Federasyonu nezdinde harekete geçtiğini, Rum yönetiminin diplomatik girişimlerde bulunduğunu ve ELAM’ın kampın iptalini açıkça hedef haline getirdiğini söyledi.

“Sonunda Barcelona’nın Kuzey Kıbrıs kampı iptal edilmiş ve ELAM çıkıp ‘Hedefimize ulaştık’ diyebilmiştir.” diyen Üstel, şöyle devam etti:

“Peki hedefiniz nedir? Kıbrıs Türk çocuklarının futbol oynamasını engellemek mi? Gençlerimizin uluslararası spor dünyasıyla buluşmasının önüne geçmek mi? Üniversitelerimizin dünya sıralamalarında ‘Kuzey Kıbrıs’ adıyla yer almasını engellemek mi?

Sanatçının, sporcunun, öğrencinin Kuzey Kıbrıs’a gelmesini önlemek mi? Kıbrıs Türk halkını dünyadan koparmak, ekonomik ve sosyal gelişimini engellemek, onu bu adada görünmez hale getirmek mi? Yaşananlara baktığımızda maalesef cevap ortadadır.”

Üstel, KKTC üniversitelerinin QS Dünya Üniversite Sıralaması’nda “Kuzey Kıbrıs” ifadesiyle yer almasının hedef alındığını, Türkiye ile KKTC arasında enerji alanında atılan adımların Birleşmiş Milletler’e şikayet edildiğini ve Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenmesi planlanan uluslararası etkinliklerin hedef gösterildiğini kaydetti.

“Şimdi sıra çocuklarımızın futbol kampına gelmiştir.” diyen Üstel, bütün bunlar yan yana konulduğunda “sistematik bir anlayış” bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türk halkı dünyayla buluşmasın. KKTC ekonomik olarak gelişmesin. Üniversiteleri uluslararası başarı elde etmesin. Gençleri uluslararası spor organizasyonlarına katılmasın. Kuzey Kıbrıs’ın adı dünyanın hiçbir yerinde duyulmasın.”

“KIBRIS TÜRK HALKI BU ADANIN ASLİ VE EŞİT SAHİBİDİR, DÜNYAYLA BULUŞMAK BİZİM EN DOĞAL HAKKIMIZDIR”

Bu anlayışı “şiddetle reddettiklerini” ifade eden Üstel, “Güney Kıbrıs Rum yönetimi artık şunu anlamalıdır: Kıbrıs Türk halkı bu adanın asli ve eşit sahibidir. Bu topraklarda özgürce yaşamak, gelişmek, spor yapmak, eğitim görmek, üretmek ve dünyayla buluşmak bizim en doğal hakkımızdır.” dedi.

“Hiçbir siyasi baskı, hiçbir diplomatik girişim ve hiçbir izolasyon politikası bizi bu haklarımızdan vazgeçiremeyecektir.” diyen Üstel, ELAM’ın “Hedefimize ulaştık” sözleri üzerinde özellikle durulması gerektiğini belirtti.

Üstel, “Eğer hedef, Kıbrıs Türk çocuklarının Barcelona gibi dünya çapındaki bir spor markasıyla buluşmasını engellemekse, bununla övünmek Kıbrıs Türk halkına yönelik zihniyetin geldiği noktayı göstermektedir.” ifadelerini kullandı.

Bir futbol kampının iptal edilmesini “zafer” olarak görenlerin Kıbrıs Türk halkıyla hangi güveni ve ortak geleceği kuracaklarının sorgulanması gerektiğini kaydeden Üstel, “Kıbrıs Türk halkına bu adada yaşam alanı bırakmamaya çalışan bir anlayışla güven inşa edilemez.” dedi.

Üstel açıklamasını şöyle tamamladı:

“Biz buna teslim olmayacağız. Çocuklarımızı spordan, gençlerimizi dünyadan, üniversitelerimizi uluslararası akademik camiadan, ülkemizi ekonomik ve sosyal gelişmeden koparmaya yönelik her girişimin karşısında durmaya devam edeceğiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır, Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda vardır ve bütün engellemelere rağmen ana vatan Türkiye’nin de desteğiyle dünyayla buluşmaya devam edecektir.”