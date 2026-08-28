Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Başbakan Ünal Üstel’in Lefkoşa’da UBP döneminden sonra “taş üstüne taş konmadığı” yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

Harmancı, Üstel’in açıklamasının ardından geçmiş döneme ilişkin belediyenin yaşadığı sorunları hatırlatarak, kendi yönetimlerinin bu tabloyu değiştirdiğini söyledi.

Harmancı’nın açıklaması şöyle:

“Başbakan, UBP’den sonra Lefkoşa’da “taş üstüne taş konmadı” demiş. Haliyle bize de bazı konuları yeniden hatırlamak ve hatırlatmak gereği doğdu.

Halbuki taş üstüne taş bırakmadıkları bir şehir bıraktılar. Emekçiler aylarca paralarını alamadı ortalık yangın yeriydi; her gün yüzlerce esnaf, belediyeye yaptıkları hizmetlerin alacakları için kapıları aşındırdı. “Belediye binası yaptık” diye övündükleri eserin karşılığında 14 taşımacılık izni sattılar; şehri taşımacılıktan kopardılar. O kadar çok kurultay istihdamı yaptılar, o kadar çok memur yarattılar ki bir şehrin geleceğinin 20 yılını çaldılar ve bu şehri terk ettiler. Bankalara olan borçları, bıraktıkları belediyenin bütçesinin yüzde 80’iydi.

Biz bunlarla insanları sürekli yormadığımız için zannetmesinler ki bunlar unutuldu ve gitti. Biz bu şehri, tek tek yıkıp viran ettikleri taşlardan yeniden ördük.

Gelmiş geçmiş tüm dönemlerden fazla kanalizasyon yatırımı yaptık. Her yağmurda kapanan ana caddeleri olan bu şehirde altyapı yaptık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yapması gereken kadın sığınma evini biz yaptık. Sosyal mahrumiyet yarattınız; biz paylaşım mutfağıyla sahip çıktık. “Partisi hiç hükümette olmayan bir yönetim bu bataktan çıkamaz” dediniz; hiç düşünemediniz. O bataktan çıkamayacağını sandığınız belediye bugün öz kaynaklarıyla hem belediyenin asli görevlerini yapıyor hem de hayal denilen Kanlıdere ve Tiyatro Kültür Merkezi’ni inşa ediyor.

Biz popülizm yapmadık; yıktığınızı inşa ettik. Şimdi parlatmaya başlıyoruz. Gölgeniz düşmesin yeter…”