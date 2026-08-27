KKTC’de 6 Aralık tarihinde yapılması beklenen erken genel seçim öncesinde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde adaylık hareketliliği hız kazandı. Mevcut milletvekillerine ek olarak, kontenjan adaylarının da şekillendiği CTP’de, partili isimler de adaylık için kolları sıvadı.

Geçmişte CTP milletvekili ve bakan olarak görev yapan Birikim Özgür ile önceki genel seçimlerde çok az bir oy farkıyla milletvekilliğini kaybeden Feriha Tel, aday adayı olmaya hazırlanıyor.

Her iki ismin de CTP’nin 50 kişilik milletvekili aday kadrosunda yer alabilmek için parti üyelerinden onay isteyeceği öğrenildi.

Birikim Özgür ve Feriha Tel’in Lefkoşa ilçesinden adaylık yarışına katılması bekleniyor. İki ismin sürece dahil olmasıyla CTP’nin Lefkoşa’daki parti içi yarışının daha da hareketlendiği görülüyor.