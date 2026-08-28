Güney Kıbrıs’ta her 10 öğrenciden 6’sının okuma güçlüğü çektiği, yarıdan fazlasının matematik ve fen bilimlerinde temel seviyeye ulaşamadığı, dijital becerilerde de durumun benzer olduğu bildirildi.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı “Education and Training Monitor 2025” (Eğitim ve Öğretim İzleme) raporunu paylaştı.

Gazete, öğrencilerin profilinin pek de iç açıcı olmadığını, bu durumun eğitimin kalitesinde genel bir probleme işaret ettiğini yazdı.

Gazete, 15 yaş grubundaki öğrencilerden yalnızca yüzde 1,4’ünün ileri düzey okuma becerisine sahip olduğunu ve Avrupa Birliği’nde (AB) bu ortalamanın yüzde 6,5 olduğunu kaydetti.

Matematikle ilgili becerilere bakıldığında ise, 15 yaş grubundaki öğrencilerin yüzde 53,2’sinin asgari yeterlilik düzeyine dahi ulaşamadığının görüldüğünü belirten gazete, bu oranın AB’de yüzde 29,5 olduğunu yazdı.

Haberde, fen bilimleriyle ilgili ileri düzey beceri ortalamasının da yüzde 2 olduğu ve bu oranın AB’de yüzde 6,9 olduğu ifade edildi.

Gazete, rapora göre dijital becerilerde ise yüzde 59’luk kesimin temel beceri düzeyinde olmadığını yazdı.

Haberde, Avrupa Konseyi’nin Güney Kıbrıs’a, öğrencilerin temel becerilerinin iyileştirilmesi için gereken tedbirleri alma çağrısında bulunduğu kaydedildi.