Rum Merkezi Cezaevi’nde 18 yıl hapis cezasını çeken Survivor eski yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı’nın bir içerik üreticisine verdiği röportajda cezaevindeki uygulamalar ve yaşadığını öne sürdüğü kötü muameleyle ilgili açıklamaları gündem oldu. Tarlacı’nın başka bir tutuklunun cep telefonunu kullanarak Elon Musk, Donald Trump ve Recep Tayyip Erdoğan ile konuştuğu yönündeki iddiası ise Rum Adalet Bakanlığının açıklama yapmasına neden oldu.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, “Mağusa bölgesi Kaza Mahkemesi” tarafından 2023 yılında tecavüz, hırsızlık, darp suçlamalarıyla 18 yıl hapse mahkûm edilen ve Rum Merkezi Cezaevinde yatan Taner Tolga Tarlacı’nın Youtube üzerinden yayımlanan pordcastının kargaşaya neden olduğunu yazdılar. Habere göre Tarlacı, "Survivor" yarışmasına da katılmıştı.

Tarlacı’nın, Kıbrıslı Türk içerik üreticisi Cenk Hoca’ya verdiği röportajda, hapishanede yaşadığı diğer tecrübeler yanında, suçsuz ve ırkçılık kurbanı olduğunu söylediğini aktaran gazete röportajın iki video şeklinde yayımladığını, bunların ayrıca görüntülü görüşme aracılığıyla kaydedildiğini belirtti.

Habere göre Tarlacı açıklamaları çerçevesinde Rum Merkezi Cezaevi’nde maruz kaldığı kötü muameleden de bahsetti; kendisine objektif davranılmadığını belirtti.

Tarlacının tepki çeken ve kargaşaya neden olan açıklamasının ise başka bir tutuklunun cep telefonunu kullanarak Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştuğunu ileri sürmesiyle ilgili olduğunu yazan gazete Rum Adalet Bakanlığının konunun gündeme gelmesiyle birlikte önceki gün bir açıklama yaptığını da belirtti.

ADALET BAKANLIĞI: "KAYIT ONAY ALINMADAN YAPILDI"

Habere göre Adalet Bakanlığı Tarlacı ile sağlanan iletişimin onaylı olduğunu ve hapishane personelinin gözetimi altında gerçekleştirildiğini, ancak kaydın onay alınmadan yapıldığını kaydetti.

Alithia gazetesi gözlemci gardiyanın, Tarlacı’nın, tutukluluk şartları konusunda söyleşi verdiğini anlamadığının görüldüğünü yazdı.

Habere göre Adalet Bakanlığı bahse konu mahkûmun tasarrufunda cep telefonu bulunmadığını ve cep telefonu kullanmadığını da belirtti.

Adalet Bakanlığı, ilgili onayın basın röportajı değil, yurt dışında bulunan bir kişiyle iletişim kurmasıyla ile ilgili olduğunu ve konunun cezaevi tarafından araştırıldığını kaydetti.

Belirlenen prosedürler çerçevesinde tutukluların dış dünyayla iletişim sağlamasının, tanınmış bir hak olduğundan bahseden Adalet Bakanlığı tutukluların ayrıca “Microsoft Teams” sistemi aracılığıyla ayda iki kez çevirim içi iletişim sağlamaları olanağına da sahip olduğunu ifade etti.

Gazete Tarlacı’nın, rahat edilmeksizin, 55 dakikalık röportaj vermeyi başardığını, tutuklu olduğu koğuş hakkında da ayrıntılara yer verdiğini yazdı.

Habere göre Tarlacı’nın yayımlanan videosu 60 binden fazla izlenme sayısı elde etti.