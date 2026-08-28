16 yıldan uzun süredir, dört dönem üst üste Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçilen ve yaklaşık bir ay önce UBP’den istifa eden Mehmet Kermeoğlu, Halkın Partisi’ne katıldı.

Dün sabah Halkın Partisi Genel Merkezi’nde Genel Başkan Kudret Özersay ile bir araya gelen Kermeoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kermeoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Yeni bir başlangıcın ilk adımını attık.

Siyasette makamdan, mevkiden ve kişisel hesaptan önce dürüstlük, onur ve vicdan gelir. Ben bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru bildiğim yolda, halkımın yanında ve inandığım değerlerin arkasında durmaya devam edeceğim.

Aldığım bu kararın, ülkeme ve insanımıza daha faydalı olacağına yürekten inanıyorum.

Geçmişten aldığımız tecrübeyle, geleceğe daha güçlü ve kararlı adımlarla…

Yanımızda olan, destek veren ve güzel sözleriyle güç veren herkese teşekkür ederim.

Yeni bir yol, yeni bir heyecan… Ama değişmeyen bir şey var: Dürüstlükten ve doğruluktan asla vazgeçmemek.”

ÖZERSAY

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da, “Sevgili Mehmet Kermeoğlu sadece Lefkoşa’nın değil, genel anlamda ülkemizin tanıdığı bildiği halkın içinden sevilen bir arkadaşımızdır. Yeni dönemde siyasi yolculuğuna Halkın Partisi’nde devam etme kararı vermiş olması bizim için de memnuniyet vericidir. Ülkemiz için hayırlı olacağını düşünüyorum” dedi.