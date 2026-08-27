Gazeteci- Yazar Makarios Drusiotis’in gündeme getirdiği, üst düzey yetkililerin adının da karıştığı bir cinsel istismar skandalının başrol oyuncusu “Sandy” lakaplı kadın ilk kez konuştu.

Rum polisinin destekleyecek somut bir kanıt bulamaması sonucu, Drusiotis’in iddiaları asılsız bulunmuş, hem Drusiotis hem de "Sandy" lakaplı kadına ceza davası açılmıştı.

Fileleftheros’un “Sandy Sessizliğini Bozdu” başlıklı haberine göre "Sandy" lakaplı kadın Cyprus Times isimli internet gazetesine yazılı açıklama göndererek, “konu hakkında Rum polisine ifade vermesi için kimsenin kendisine şantaj yapmadığını ve rüşvet vermediğini” kaydetti.

Yazılı açıklamasında, meseleye kendi tercihiyle karıştığını belirten, Avukat Nikos Kliridis ile konuşmaya başladığını, soru-cevap şeklinde geçen görüşme sürecinde ‘Sandy’ rolüne büründüğünü belirten kadın “bu role kendi eylemleriyle büründüğünü” belirtti.

Kadın, Avukat Stelios Orfanidis ile ilk iletişiminin, Avukat Nikos Kliridis’in eylemleriyle 2020’de gerçekleştiğini daha sonra Makarios Drusiotis ile iletişim kurduğunu ve 26 Nisan 2023’te “ne bildiğini anlamak için” görüştüğünü, Drusiotis’in halen çok şey bildiği izlenimi edindiğini kaydetti.

Drusiotis ile arasında geçen ve polemik konusu olan mesajlaşmalara da değinen kadın o dönem kullandığı cep telefonunu kaybettiğini bu yüzden delil olarak sunamadığını ancak Drusiotis’in cihazı ve hesapları üzerinden mesajların araştırılabileceğini” belirtti.

Gazeteye göre, meselenin Drusiotis’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 31 Mart 2026’da ortaya çıkmasının, artık özel bir hikayeye bulaşmış basit bir insan değil, kamuya mal olmuş ve hakkında herkesin konuştuğu bir insan haline geldiğini anlatan kadın o dönemde hakkında, gerçekte yaptıklarından çok daha fazlasını yapmış imajı yaratıldığından şikayet etti.

"Sandy" lakaplı kadın 2 Nisan’da Rum polisine giderek yazılı ifade verdiğini belirtti ancak bu kararının başka bir kişiyi koruma çabasıyla ya da meseleye karışanlardan oluşan organize bir operasyon ile bağlantılı olmadığını kaydetti. Kadın, polise ifadesinde, mesajların ve üretilmiş içeriklerin hayal ürünü olduğunu söylemesi için kendisine şantaj yapıldığı, kullanıldığı ya da rüşvet aldığı yönündeki söylentilerin gerçek olmadığını belirtti.