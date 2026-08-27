Kuzey Kıbrıs futbolunun deneyimli kaleci antrenörlerinden Ahmet “Zenga” Çeliker, yeni sezon öncesinde Lapta Spor Kulübü ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Çeliker, Lapta ile anlaşma sağladığını duyururken, kendisini takımın içerisinde görmek isteyen başkan, yönetim ve teknik ekibe teşekkür etti.

Başarılı kaleci antrenörü, kendisini arayan ve birlikte çalışmak isteyen diğer takımlara da teşekkür ederek, “Her zaman istenmek güzel bir şey” mesajını verdi.

Kariyerinde hedefinin her zaman başarı ve kupa olduğunu vurgulayan Zenga, yeni dönemde Lapta için mücadele edeceğini belirtti.

Çeliker “Bir yerlerde kupa varsa ben oradayım. Her şey Lapta için!”

Lapta’da kalecilerin gelişiminden sorumlu olacak Ahmet Zenga Çeliker’in yeni sezonda takıma önemli katkı sağlaması bekleniyor.