Ulusal Birlik Partisi Milletvekili (UBP) Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı ambargo ve izolasyonların sonlandırılması için “tek ses” olunması gerektiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a bu yöndeki çabalara destek vermesi çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Taçoy, Rum Yönetimi’nin bildik tavırlarının sürdüğünü söyleyerek, Girne’de yapılacak olan uluslararası bir müzik etkinliğinin, Rum tarafının katılımcılara yönelik baskı ve tehditleri neticesinde iptal edildiğine dikkat çekti.

“Bu duruma her kesimden ciddi bir tepki gelmesi önemlidir.” diyen Taçoy, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a bu yöndeki çabalara destek vermesi ve “seçilirken söylediklerini artık hayata geçirmesi” için çağrı yaptı. Taçoy, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı haksız ambargo ve izolasyonların yarattığı hukuk ve insanlık dışı durumların mümkün olan tüm platformlarda anlatılması gerektiğini vurguladı.

Bu çağrıyı gençler ve yıllardır haksız ambargoların yarattığı tüm olumsuzlukları yaşayan halk adına yaptığını ifade eden Taçoy, herkesin mağdur ve şikayetçi olduğu bu duruma karşı birlikte hareket edilmesi ve ortak bir ses olarak tüm dünyaya haklılığın anlatılması gerektiğini vurguladı.

Meclis adına yaptıkları çalışmalara Cumhurbaşkanı’nın da eşlik etmesi durumunda, ülkede farklı düşünenler bulunduğuna yönelik söylemlerin ortadan kalkacağını belirten Taçoy, “Cumhurbaşkanı gelsin Cumhuriyet Meclisi heyetimizle birlikte çalışalım. Ortak bir ses olduğumuzda sonuç alabileceğimize olan inancımla bu çağrımı tüm kesimlere yaptığımın altını da çizmek isterim.” ifadelerini kullandı.

Tüm kesimlere ortak ses olma çağrısını yineleyen Taçoy, “Geçmişte ayrı durduğumuz bazı durumlara karşı artık aynı yönde ses vermiş olmamızın yarattığı büyük fırsatı kaçırmamalıyız.” dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nde (AKPA) yürüttüğü çalışmaların dikkat çekmeye başladığını söyleyen Taçoy, haksızlıkları anlattıkları zaman, dinlendiklerini, anlaşıldıklarını ve kendilerine hak verildiğini kaydetti. Taçoy, haksızlıkların, artırılarak, daha büyük bir delegasyonla anlatılması gerektiğini belirtti.