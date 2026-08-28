Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, 2 Eylül Çarşamba günü saat 15.00’te ara bölgede görüşecek.

Erhürman ile Hristodulidis, önceki günkü görüşmede haftada bir ve gerektiğinde birden fazla bir araya gelme konusunda mutabakata varmıştı.

Öte yandan Erhürman ve Hristodulidis’in önceki günkü görüşmenin “aşağı-yukarı bir saat planlanmış olmasına rağmen ajandadaki bütün konular ele alındığı için üç saate yakın sürdüğüne dikkat çekildi.

Rum Basınında manşetten aktarılan haberlerde Liderlerin haftada bir görüşme kararı öne çıkarıldı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros haberi manşetten “Rotada Anlaştılar İşe Koyuluyorlar… Erhürman-Hristodulidis Ayrıntılı Konuştu-Dönüm Noktası New York… Bir Saatlik Görüşme Planladılar ve Üç Saat Görüştüler” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in “sonuç almak hedefiyle işe başladığını ve Kıbrıs sorununun bütün müdahillerinin Genel Sekreter ile görüşeceği BM Genel Kurulu'nun dönüm noktası olduğunu yazan gazete liderlerin ajandalarındaki bütün meseleleri görüştüğüne işaret etti. Üç saat süren görüşme sonrasında Hristodulidis’in olumlu (tamam) işaret verdiğini yazdı.

İki liderin çıkmazı aşmak için özlü bir çabaya giriştiğine işaret edilen haberde çıkmaz durumunun son günlerde daha da kötüleştiği, bunun sebebinin “Kıbrıs Türk tarafından yapılan kamuoyuna yapılan açıklamalar olduğu” iddia edildi.

Gazete “görüşülenleri çok iyi bilen” kaynakların Fileleftheros’a, BM Genel Sekreteri’nin ziyareti sonrasında şekillenen ortam ve durum dikkate alındığında iki liderin görüşmesine “olumlu (tamam) işareti attığını" ve bütün konuların tüm yönleriyle ele alındığı bir görüşme olduğuna dikkat çektiğini yazdı.

Haberde liderlerin her hafta görüşecek olmasının, bu konuda düne kadar ufukta olumlu bir şey görünmediğinden, Rum tarafının “olumlu olarak cebine koyduğu şey” olduğu kaydedildi.

Habere göre hedef, bütün müdahil tarafların BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ayrı ayrı görüşeceği New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu'na kadar “en azından liderler düzeyinde sonuç çıkarmak". Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’a gideceği 18 Eylül’e kadarki hareketlilik denklemine Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holugin’in yenidenadayı ziyareti de giriyor. Holguin’in önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek bir sonraki liderler görüşmesine katılması da ihtimal dahilinde.