Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Mutluyaka, Tuzla ve Maraş’ta vatandaşlarla bir araya geldi.

UBP’den verilen bilgiye göre, partinin Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Koral Bozkurt’a destek belirten Üstel, hedeflerinin bölgede yeni bir dönem başlatmak olduğunu vurguladı.

Gazimağusa’nın geleceğinin planlama, güçlü projeler ve şehircilik anlayışıyla yeniden şekilleneceğini belirten Üstel, UBP belediye başkan adayı Koral Bozkurt’un bu hedef için en doğru isim olduğunu söyledi.

Başbakan Üstel, Bozkurt’un mimar kimliği, şehircilik anlayışı ve İskele bölgesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla kendisini fazlasıyla kanıtladığını ifade etti.

Aday belirleme sürecinde kamuoyu yoklamaları yaptıklarını ve bölgenin kanaat önderleriyle görüştüklerini dile getiren Üstel, yapılan değerlendirmelerin Koral Bozkurt’un zaferine işaret ettiğini söyledi.

Gazimağusa’nın daha planlı, daha ferah, ulaşımı daha rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir kent olması için yeni bir anlayışa ihtiyaç duyulduğunu belirten Üstel, Bozkurt’un bu vizyonla görevi kabul ettiğini kaydetti. Üstel, “Gazimağusa için hedefimiz büyük. Koral Bozkurt’a güveniyoruz, halkımıza güveniyoruz” dedi.

-“Biz konuşmak için değil, eser bırakmak için yola çıktık”

6 Aralık seçimlerinin önemine dikkat çeken Üstel, UBP’nin seçimlere yalnızca adaylarıyla değil, hizmet anlayışı, tecrübesi ve ortaya koyduğu eserlerle girmeye hazır olduğunu vurguladı, “Biz konuşmak için değil, eser bırakmak için yola çıktık” dedi.