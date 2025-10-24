14 Ekim 2025 tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan açıklamasında TDT Aksakallılar Konseyi başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan’da gerçekleştirilen zirvede Kıbrıs Türk halkına verilen desteğin tarihi bir adım olduğunu söyledi.

Azerbaycan’da gerçekleştirilen toplantı ve sonuç bildirgesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Binali Yıldırım, “Kıbrıs Türk halkı yarım asrı aşkın süredir haksız izolasyonlara maruz kalıyor. Bu artık sürdürülemez” dedi..

.. Türk Devletleri Teşkilatı’nın kararlı tutumuyla Kıbrıs Türkü’nün haklı davasının uluslararası alanda giderek görünür hale geldiğini vurgulayan Yıldırım, “Kıbrıs Türkü Artık Türk Dünyasının Ayrılmaz Bir Parçasıdır. Bundan Geri Dönüş Yoktur” dedi..

..Yıldırım, Kıbrıs Türk Halkının Uğradığı Haksızlık, İzolasyon ve Ambargolar Artık Sürdürülemez Hale Gelmiştir. Türk Dünyası Kıbrıs Türkü’nün Haklı Davasının Arkasındadır” ifadelerini kullandı..

.. 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’ndan bu yana Kıbrıs Türk halkının ambargo ve izolasyonlar altında yaşadığını, bunun hiçbir şekilde hak edilmediğini belirten Binali Yıldırım, 2022 yılında Semerkant’ta Türkiye’nin teklifiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci Üye olarak kabul edilmesinin “Önemli ve Tarihi Bir Adım” olduğunu söyledi..

..Sekiz ülkeden oluşan teşkilatta üç Gözlemci Üye bulunduğunu hatırlatan sayın Binali Yıldırım, “Bu sekiz ülke 175 milyonluk nüfusa, 2 trilyon dolarlık gelire, 1 trilyon 100 milyarlık ticaret hacmine ve 4 milyon kilometrekareyi aşan bir coğrafyaya sahiptir. Kuzey Kıbrıs artık böyle güçlü bir topluluğun üyesidir” şeklinde konuştu..

..Yıldırım, Azerbaycan’da düzenlenen zirvede Ersin Tatar’a tamamen bağımsız bir devlet başkanı protokolü uygulandığına dikkat çekerek, “Bu Kıbrıs Türk Devleti’nin Türk dünyasında hak ettiği yeri aldığı anlamına gelir. Bundan geri dönüş yoktur” ifadelerini kullandı..

..Binali Yıldırım, bu gelişmenin yarım asrı aşkın süredir süren ambargo ve izolasyonların sürdürülemez olduğunun dünya tarafından görülmeye başladığının da işareti olduğunu kaydetti. Zirvede yayınlanan bildirgede yer alan “Mevcut Gerçeklere dayanarak müzakere edilmiş, karşılıklı kabul edilebilir çözüm” ifadesini de değerlendiren Yıldırım, bu ifadenin aslında ‘İki Devletli’ çözümün diplomatik dille kaleme alındığını belirtti..

..Zirvede yalnızca Türkiye ve KKTC’nin değil, farklı görüşlere sahip altı ülkenin daha yer aldığını hatırlatan Binali Yıldırım, bu nedenle metinlerin doğrudan bir dayatma veya tek taraflı söylem içermesinin diplomatik açıdan mümkün olmadığını ifade etti..

..Binali Yıldırım bildirgenin Kıbrıs Türk halkı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bunun Türk dünyası tarafından Kıbrıs Türk halkının uğradığı haksızlıkların artık kabul edilemez olduğunun açık bir şekilde ilan edilmesi anlamına geldiğini söyledi..

..Kıbrıs davasının zirvede en açık şekilde savunulduğunu vurgulayan Binali Yıldırım, toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs Türk halkının uğradığı haksızlıkları ve haklı taleplerini tüm liderlerin önünde güçlü bir biçimde dile getirdiğini, “Ben Bunu Takdirle Karşılıyorum” sözleriyle belirtti..

..Yarım asrı aşkındır devam eden izolasyon ve ambargoların insani ve hukuki açıdan sürdürülemez hale geldiğini vurgulayan Yıldırım, bu gelişmenin Kıbrıs Türk halkının haklı davasının uluslararası alanda daha görünür olmasını sağladığını ifade etti..

..Yıldırım, enerjinin günlük tartışmalarla tüketilmemesi gerektiğini belirterek, önemli olanın Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile birlikte haklı mücadelesini kararlıkla sürdürmesi olduğunu dile getirdi..

..İlerleyen dönemde Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerin liderlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ağırlanabileceğini belirten Yıldırım, bu tür temasların zamanla adım adım gerçekleşeceğini kaydetti..

..Binali Yıldırım, BM Genel Kurulu’nda yaşanan gelişmelere de dikkat çekerek, 24 Eylül’de yapılan oturumda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tüm dünyaya önemli bir mesaj verdiğini söyledi. Erdoğan’ın konuşmasında, 190’dan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının huzurunda KKTC’nin uğradığı haksızlıkları açık bir şekilde dile getirdiğini belirten Binali Yıldırım, bu konuşmanın iki devletli çözüm vizyonunun uluslararası platformda yeniden teyit edilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti..

..Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Aksakallar toplantısına Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan temsilcilerinin katıldığını hatırlatarak, toplantıda yapılan ortak açıklamayla bazı çevrelerin kışkırtıcı girişimlerinin boşa çıkarıldığını belirtti..

..Yıldırım, “Aksakallılar olarak burada bir araya geldik, bu konuları konuştuk ve çok güzel bir açıklama yaptık. Rum tarafı ve Yunanistan , Avrupa Birliği’ni kışkırtarak bu süreci engellemeye çalıştı ama biz bu oyunu bozduk” dedi..

..Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı’nın dayanışması sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyasıyla ilişkilerinin güçlendiğini, bu yakınlaşmanın bölgede kalıcı iş birliği açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı..

..Güney Kıbrıs’ın artan silahlanmasını endişe verici bulduğunu da belirten Binali Yıldırım “Rum tarafının füzeye ne ihtiyacı var?” diye sordu. Yıldırım, “Bu silahlanmanın amacının doğrudan Kıbrıs Türk Halkı değil, Doğu Akdeniz’de emperyal aktörlerle ve onların maşası devletlerle Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni hedef alan bir dizayn çabası olduğunu” kaydetti.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek anavatanımız Türkiye’nin desteğinde bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..