Günümüzde Kıbrıs Türk halkı, büyük izler bırakan önemli bir dönemin içinden geçmektedir. Yakın geçmişe dönüp bakacak olursak; KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini CTP’nin adayı Tufan Erhürman’ın kazanmasının ardından 19 Ekim 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığının devri gerçekleşti.

Dünyanın gözü, Kıbrıs Türk halkının üzerinde!.. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz’in ortasında stratejik bir halk ve ülke konumundadır. ..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 6. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman devlet hizmetlerinde liyakata odaklandığının altını çizerek artık CTP’li değil, kucakladığım tüm halkın Cumhurbaşkanıyım dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, böylece Cumhurbaşkanlığının partizanlığın gölgesinde kalacağından yana kaygıları olanları da rahatlatacak adımlar attı !..

Gerçek şu ki; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığını partizanlığın gölgesinden uzak tuttu, parti işlerinden makamını soyutlamaya özen gösterdi.

Gerilere dönüp bakacak olursak; kariyerinde İstanbul Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanlığı ve Başbakan görevinde bulunan Ersin Tatar, ilk gençlik yıllarından bu yana Londra’da büyük yatırımcı iş adamı Asil Nadir’in mahiyetindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönük hizmetlerinden başlayarak ülkesi ve halkı için son derece özverili ve bilinçli hizmetlerde bulunmuştur .

Tüm bu gerekçeler hafızamızın ve yüreğimizin bir yerinde saygı ve minnetle yaşamak, soyluluğun ve vefanın gereğidir.

Ne yazık ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ki 6.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleştiği günde halkımızın çoğunluğu sandığa gitmedi ve de oyunu kullanmadı. Bu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmayı hedefleyenlerin bir ayıbı değil de nedir?. Keşke bu sıkıntılar olmasaydı, keşke halkımız sandığa koşarak oyunu kullanmış olsaydı.. Ne yazık ki; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmayı ve tanınmasını sağlamayı hedefleyenlerin çoğu sandığa gitmezken Rumlarla ayni devlet çatısı altında yaşamayı hedefleyenler sandığa koştu.

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, yapılan etik dışı sataşmalarından tabii ki dava arkadaşları ve ona destek veren medya mensupları da nasiplerini almışlardır. Bu çookk üzücü!.. Keşke, halkımız seçimlerimizin etiğini zedeleyen bu tür sakıncalı yaklaşımlardan kurtulabilse!..

Bu vesileyle, Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetlerde bulunan ve de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanınmasını hedefleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı bir kez daha saygı ile selamlıyorum.

Ama ne yazık ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 6. Cumhurbaşkanı Erhürman; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmayı ve tanınmasını hedeflemiyor ve de Rumlarla Federasyon çatısı altında olmayı hedefliyor !..

… Yakın geçmişte gerçekleşen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı seçimlerinde CTP’nin adayı % 62.76 oy alırken adayımız Ersin Tatar % 35.81 de kaldı.. Neden dersiniz? Çünkü, nasıl olsa Ersin Tatar bu seçimi kazanacak düşüncesinden hareketle maalesef çoğunluk evde kalmayı tercih etti . Yazık hem de çookk yazık!..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde iki devletli çözüme karşı olduğunu defalarca dile getiren CTP’nin KKTC Cumhurbaşkanı adayı Erhürman Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda söylediklerine karşı olduğunu da dile getirdi!....

..Hristodulidis, eğer Erhürman müzakere masasına gelir ve “Net bir şekilde iki bölgeli, iki toplumlu Federasyon konuşursa BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde Kıbrıs sorununun çözümü mümkün olur” diyor!..

..Kampanya döneminde Tufan Erhürman, Hristodulidis’in iddia ettiklerini mi söyledi? Yoksa Tufan Erhürman’ın söylediklerini ve söylemediklerini Hristodulidis bilinçli olarak çarpıtmaya mı çalışıyor?..

..Sanırım birilerinin bu çarpıtma girişimini en kısa sürede bertaraf etmesi gerekir. Tabii ki elbet de diplomatik yoldan !..

Peki Hristodulidis bu açıklamalarıyla ne yapmaya çalışıyor? Hristodulidis, “İki devletli çözüm artık sadece Türkiye’nin pozisyonudur ve kabul edilmezdir” mesajı veriyor. Bu açıdan Hristodulidis, Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye’yi bir nevi karşı karşıya getirip, Türkiye’nin İki Devletli Çözüm tezinin artık çöktüğünü ya da en azından Kıbrıs Türk tarafı artık bunu desteklemediği için zayıfladığı algısı yaratmaya çalışıyor..

..Belki daha da önemlisi hemen gelecek hafta müzakerelere başlamaya hazır olduğunu söyleyerek seçim sürecinde Erhürman tarafından ortaya konulan ön şartları deşifre etmek ve kendisinin ön şartsız masaya oturmaya hazır olduğunu göstermek istemektedir!..

.. Hristodulidis, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı masaya hangi öneriyle gelecek gibi ifadeler kullanarak Türkiye’nin önerisinin başka Kıbrıs Türk tarafının önerisinin başka olabileceğini vurgulayarak Türk tarafında olması gereken uyumu bozmaya çalışıyor..

..Şimdi tüm bunlarla ilgili olarak elbette yapılabilecek, alınabilecek karşı tedbirler ve karşı argümanlar vardır. Ama önce acilen anavatanımız Türkiye ile istişare edilerek bir ortak tutum geliştirilmesi gerekiyor!..

Sonuç olarak; olası bir siyasi çözümde, Kıbrıs Türk halkı ve de anavatanımız Türkiye asla ve asla Garanti Antlaşmalarından vazgeçmez ve de vazgeçmeyecektir.

Kıbrıs Türk halkına düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..